"Бабах": травесті-діва Монро розповіла про евакуацію з потяга (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро пережила евакуацію з потяга під час чергової атаки росіян.

Знаменитість добиралася зі столиці на Закарпаття.

Травесті-діва Монро евакуювалася з потяга

"Добраночку з потягу Київ — Ужгород о 08:17. Затримка майже 2-і години. Вчора не встигли отчалити, я тільки змила мейк. Евакуація наліво. Б*я. Крем не нанесла, шкіру стягнуло, беру докі, сумку, воду і на вихід… на перон третьої колії. Всі стоять ну пероні… Хммм, а як же правило дистанції від потягу?" — написала блогерка на своєму YouTube-каналі.

Монро орієнтувалася на провідників, адже їм по рації приходять вказівки, що чують всі.

"Швидко, всіх пасажирів від потягу! Б**ть! Пасажири, всі відійшли від потягу!" — кричать провідники. "Куди? Стрибати з перону?" — резонно питають пасажири. Бабах! Враження, що збивають десь поруч з правим вухом. Тіло на секунду сжалося і завмерло", — пригадала травесті-діва.

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Травесті-діва Монро евакуювалася з потяга Фото: Instagram

Люди в цей момент міркували, чи уламки впадуть на будинок, чи дрон "розірвало на пил".

Травесті-діва Монро евакуювалася з потяга Фото: YouTube

"Світська бесіда, версія 2026 року. Всі ламанулися на міст, щоб перейти до малюсенької будівлі вокзалу. Когось з дітей заспокоюють батьки, дами кутаються в ковдри, на небі яскраво солірує повний місяць", — пригадує блогерка.

Монро сіла на сходах на мосту, сьорбнула води, пошукала крем у сумці.

"Шкіра просила зволоження. Нема. І завтикала на місяць. Цікаво, коли можна буде смотатися туди, як в Ужгород? Тільки на ракеті? Мабуть не доживу… Відбій по Києву. Всі ломанулися назад, але чекаємо відбій по області", — написала травесті-діва.

Зранку блогерка вже показалася на Закарпатті.

Травесті-діва Монро Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро стала психологинею та вже рік консультує людей після здобуття освіти.

Травесті-діва втрутилася в конфлікт Наталії Холоденко з Барських та Бадоєвим.

Крім того, блогерка та телеведуча прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового.