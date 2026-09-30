Дантес засветил стильные часы из 80-х: их цена всего 50 евро (фото)

Украинский певец Владимир Дантес любит носить часы, стоимость которых составляет всего 50 евро. Речь идет об известной модели от Casio.

Часы выглядят очень просто, но имеют множество функций. Об этом стало известно в Threads.

Как выглядят часы Дантеса

Casio AQ-230A-1DMQ оснащен секундомером, будильником и календарем. Кроме того, модель может издавать звуковой сигнал каждый час. Размеры корпуса этих часов составляют 38,8 на 29,8 мм, а вес — всего 47 граммов.

"Единственный минус — корпус не из стали, а из смолы, покрытой хромом, который со временем стирается", — отметил автор в посте.

Кстати, цена часов Дантеса вовсе не заоблачная — всего 50 евро (около 2,5 тысячи гривен).

Интересно, что эта модель Casio отличается ноткой ретро-стиля. Дизайн часов относится к серии Casio Janus 1982 года.

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Часы Владимира Дантеса Фото: Threads Часы, как у Дантеса Фото: Threads

Какие аксессуары носит Дантес

Певец часто появляется на публике с массивными серьгами и кафами в ушах, а также с кольцами известных брендов. Любимая одежда Дантеса — от Zara, H&M и COS.

Кроме того, артист носит обувь от Nike, головные уборы от бренда 47 и рюкзаки от Gud.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский боксер Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.

Украинский блогер и юморист Алексей Дурнев появился на публике с дорогими часами Rolex. Их стоимость превышает 700 тысяч гривен.

Кроме того, телеведущий Анатолий Анатолич также любит носить дорогие часы. На эти деньги можно даже купить хороший автомобиль.