Дантес засвітив стильний годинник з 80-х: його ціна лише 50 євро (фото)

Український співак Володимир Дантес полюбляє носити годинник, вартість якого становить лише 50 євро. Йдеться про відому модель від Casio.

Годинник виглядає дуже простим, але має багато функцій. Про це стало відомо у Threads.

Як виглядає годинник Дантеса

Casio AQ-230A-1DMQ має секундомір, будильник і календар. Крім цього, модель щогодини може подавати звуковий сигнал. Корпус такого годинника 38,8 на 29,8 мм, а вага – лише 47 грамів.

"Єдиний мінус — корпус не зі сталі, а зі смоли, покритої хромом, який з часом витирається", — зазначив автор у дописі.

До речі, ціна годинника Дантеса зовсім не космічна – лише 50 євро (близько 2,5 тисячі гривень).

Цікаво, що ця модель Casio має нотку ретро-стиля. Дизайн годинника відноситься до серії Casio Janus 1982 року.

Годинник Володимира Дантеса Фото: Threads Годинник як у Дантеса Фото: Threads

Які аксесуари носить Дантес

Співак часто з’являється на публіці з масивними сережками та кафами у вухах, а також перстнях від відомих брендів. Улюблений одяг Дантеса – від Zara, Н&М та COS.

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Окрім цього, артист носить взуття від Nike, головні убори від бренду 47, і рюкзаки від Gud.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Український блогер та гуморист Олексій Дурнєв з'явився на публіці з коштовним годинником Rolex. Його вартість сягає понад 700 тисяч гривень.

Крім того, телеведучий Анатолій Анатоліч також полюбляє носити коштовні годинники. За їхню ціну можна навіть купити хороший автомобіль.