"Моя мечта": предательница Тодоренко стала студенткой московского университета

Известная телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, проживающая в России, поступила в университет международных отношений в Москве. По словам знаменитости, это была её самая заветная детская мечта.

Тодоренко поступила сразу в два вуза — Британскую высшую школу дизайна и Московский государственный институт международных отношений. Об этом телеведущая сообщила на своём Telegram-канале.

Предательница Тодоренко будет учиться в Москве

Регина рассказала подписчикам, что учиться в российском университете было её детской мечтой. Уже с октября ведущая снова сядет "за парту" и будет изучать стратегический маркетинг и менеджмент.

"С октября я снова студентка. Я очень волновалась перед очным собеседованием при поступлении. Еще с детства у меня была мечта — получить образование в нескольких странах, учиться у разных людей, смотреть на мир с разных сторон и постоянно расширять свои возможности", — отметила Тодоренко.

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Телеведущая очень рада, что собирается учиться в российском университете, где, по её словам, можно "чего-то не знать, задавать глупые вопросы и ошибаться".

Тодоренко рада, что поступила в российский университет Фото: Telegram Тодоренко рада, что поступила в российский университет Фото: Telegram

Позиция Тодоренко в войне

Регина Тодоренко родилась в Одессе. Свою карьеру она начала именно в Украине. Впоследствии ведущая переехала в Россию и сейчас живет в Москве. Звезда избегает резких политических высказываний в публичном пространстве.

В 2024 году Тодоренко получила российское гражданство по упрощённой процедуре благодаря браку с певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Регина Тодоренко сообщила о рождении третьего сына. Отец ребенка — российский певец Влад Топалов.

Также известная телеведущая призналась, что у неё неизлечимая болезнь. Она опубликовала список, в котором перечислила вещи, помогающие ей справиться с болью.

Кроме того, Регина Тодоренко заговорила о войне в Украине. Она привела в качестве примера цитату советского и российского историка Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом.