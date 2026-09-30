"Моя мрія": зрадниця Тодоренко стала студенткою московського університету

Відома телеведуча українського походження Регіна Тодоренко, яка живе у Росії, стала студенткою інституту міжнародних відносин у Москві. За словами знаменитості, це була її найбільша дитяча мрія.

Тодоренко вступила одразу до двох вишів – Британської вищої школи дизайну та Московського державного інституту міжнародних відносин. Про це телеведуча повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зрадниця Тодоренко навчатиметься у Москві

Регіна поділилась з підписниками, що навчатися у російському університеті було її дитячою мрією. Вже з жовтня ведуча знову сяде "за парту" і вивчатиме стратегічний маркетинг і менеджмент.

"З жовтня я знову студентка. Я дуже хвилювалася перед очною співбесідою для вступу. Ще з дитинства у мене була мрія — здобути освіту в кількох країнах, вчитися у різних людей, дивитися на світ з різних сторін і постійно розширювати власні можливості", — зазначила Тодоренко.

Видео дня

Телеведуча дуже рада, що йде навчатись до російського університету, де, за її словами, можна "чогось не знати, ставити дурні питання та помилятися".

Тодоренко щаслива, що вступила до російського університету Фото: Telegram Тодоренко щаслива, що вступила до російського університету Фото: Telegram

Позиція Тодоренко у війні

Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Свою кар'єру вона розпочала саме в Україні. Згодом ведуча переїхала до Росії і нині живе у Москві. Зірка уникає різких політичних висловлювань у публічному просторі.

У 2024 році Тодоренко отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу зі співаком Владом Топаловим.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Регіна Тодоренко повідомила про народження третього сина. Батько дитини – російський співак Влад Топалов.

Також відома телеведуча зізналася, що в неї невиліковна хвороба. Вона опублікувала список, у якому перерахувала речі, які допомагають їй впоратися з болем.

Крім того, Регіна Тодоренко заговорила про війну в Україні. Вона привела в приклад цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом.