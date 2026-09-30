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"Моя мрія": зрадниця Тодоренко стала студенткою московського університету

Регіна Тодоренко живе у Росії
Регіна Тодоренко | Фото: Instagram

Відома телеведуча українського походження Регіна Тодоренко, яка живе у Росії, стала студенткою інституту міжнародних відносин у Москві. За словами знаменитості, це була її найбільша дитяча мрія.

Тодоренко вступила одразу до двох вишів – Британської вищої школи дизайну та Московського державного інституту міжнародних відносин. Про це телеведуча повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зрадниця Тодоренко навчатиметься у Москві

Регіна поділилась з підписниками, що навчатися у російському університеті було її дитячою мрією. Вже з жовтня ведуча знову сяде "за парту" і вивчатиме стратегічний маркетинг і менеджмент.

"З жовтня я знову студентка. Я дуже хвилювалася перед очною співбесідою для вступу. Ще з дитинства у мене була мрія — здобути освіту в кількох країнах, вчитися у різних людей, дивитися на світ з різних сторін і постійно розширювати власні можливості", — зазначила Тодоренко.

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Телеведуча дуже рада, що йде навчатись до російського університету, де, за її словами, можна "чогось не знати, ставити дурні питання та помилятися".

Регіна Тодоренко у Росії
Тодоренко щаслива, що вступила до російського університету
Фото: Telegram
Регіна Тодоренко у Росії
Тодоренко щаслива, що вступила до російського університету
Фото: Telegram

Позиція Тодоренко у війні

Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Свою кар'єру вона розпочала саме в Україні. Згодом ведуча переїхала до Росії і нині живе у Москві. Зірка уникає різких політичних висловлювань у публічному просторі.

У 2024 році Тодоренко отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу зі співаком Владом Топаловим.

Як виглядають Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Регіна Тодоренко заговорила про війну в Україні. Вона привела в приклад цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом.