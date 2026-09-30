"Моя мрія": зрадниця Тодоренко стала студенткою московського університету
Відома телеведуча українського походження Регіна Тодоренко, яка живе у Росії, стала студенткою інституту міжнародних відносин у Москві. За словами знаменитості, це була її найбільша дитяча мрія.
Тодоренко вступила одразу до двох вишів – Британської вищої школи дизайну та Московського державного інституту міжнародних відносин. Про це телеведуча повідомила у своєму Telegram-каналі.
Зрадниця Тодоренко навчатиметься у Москві
Регіна поділилась з підписниками, що навчатися у російському університеті було її дитячою мрією. Вже з жовтня ведуча знову сяде "за парту" і вивчатиме стратегічний маркетинг і менеджмент.
"З жовтня я знову студентка. Я дуже хвилювалася перед очною співбесідою для вступу. Ще з дитинства у мене була мрія — здобути освіту в кількох країнах, вчитися у різних людей, дивитися на світ з різних сторін і постійно розширювати власні можливості", — зазначила Тодоренко.
Телеведуча дуже рада, що йде навчатись до російського університету, де, за її словами, можна "чогось не знати, ставити дурні питання та помилятися".
Позиція Тодоренко у війні
Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Свою кар'єру вона розпочала саме в Україні. Згодом ведуча переїхала до Росії і нині живе у Москві. Зірка уникає різких політичних висловлювань у публічному просторі.
У 2024 році Тодоренко отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу зі співаком Владом Топаловим.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Регіна Тодоренко повідомила про народження третього сина. Батько дитини – російський співак Влад Топалов.
- Також відома телеведуча зізналася, що в неї невиліковна хвороба. Вона опублікувала список, у якому перерахувала речі, які допомагають їй впоратися з болем.
Крім того, Регіна Тодоренко заговорила про війну в Україні. Вона привела в приклад цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом.