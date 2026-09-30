"Гнать пропагандистов!": Ксению Собчак выпирают из Парижа (видео)
Российская пропагандистка и телеведущая Ксения Собчак прибыла в Париж на показ модного дома Dior. Один из фотографов попросил журналистку не позориться и покинуть Европу.
Фотограф Евгений опубликовал в Threads видео, на котором крикнул Собчак, чтобы она уезжала в Россию. Пропагандистка якобы не обратила на это внимания.
Собчак выдворяют из Европы
Так, на опубликованных кадрах видно, как Собчак направляется на модный показ в Париже. Тем временем фотограф кричит ей вслед: "Ксюша, езжайте домой!".
"Гнать российских пропагандистов из Европы", — подписал видео автор.
Интересно, что в комментариях под постом многие поддержали фотографа. Некоторые не понимают, почему Европа до сих пор не ввела санкции против пропагандистки, и она свободно передвигается.
- "Почему на неё ещё не наложили санкции?";
- "Хорошо любить Россию-матушку в Париже…";
- "Эх, а могла бы быть на московской неделе моды… А не вот всё это… И обслуживание же в Париже не то… Одни страдания".
Собчак — пропагандистка
Российская телеведущая уже много лет поддерживает РФ и считает Украину врагом. В 2014 году она выступала за оккупацию Крыма и неоднократно приезжала туда. Из-за этого Собчак была внесена в базу "Миротворец".
С начала полномасштабной войны пропагандистка открыто выступала за "мир" и оправдывала военные преступления российских оккупантов. Кроме того, она восхваляет президента РФ Владимира Путина.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ксения Собчак резко отреагировала на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для авиаперелетов над территорией РФ.
- Также российская пропагандистка расхвалила высокопоставленных чиновников Кремля, в частности пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и самого российского диктатора.
Кроме того, Ксения Собчак во время интервью с Натальей Поклонской попыталась разобраться с украинским словом "паляница".