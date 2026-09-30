"Гнать пропагандистов!": Ксению Собчак выпирают из Парижа (видео)

Российская пропагандистка и телеведущая Ксения Собчак прибыла в Париж на показ модного дома Dior. Один из фотографов попросил журналистку не позориться и покинуть Европу.

Фотограф Евгений опубликовал в Threads видео, на котором крикнул Собчак, чтобы она уезжала в Россию. Пропагандистка якобы не обратила на это внимания.

Собчак выдворяют из Европы

Так, на опубликованных кадрах видно, как Собчак направляется на модный показ в Париже. Тем временем фотограф кричит ей вслед: "Ксюша, езжайте домой!".

"Гнать российских пропагандистов из Европы", — подписал видео автор.

Интересно, что в комментариях под постом многие поддержали фотографа. Некоторые не понимают, почему Европа до сих пор не ввела санкции против пропагандистки, и она свободно передвигается.

"Почему на неё ещё не наложили санкции?";

"Хорошо любить Россию-матушку в Париже…";

"Эх, а могла бы быть на московской неделе моды… А не вот всё это… И обслуживание же в Париже не то… Одни страдания".

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Реакция сети на появление Собчак в Париже Реакция сети на появление Собчак в Париже Реакция сети на появление Собчак в Париже

Собчак — пропагандистка

Российская телеведущая уже много лет поддерживает РФ и считает Украину врагом. В 2014 году она выступала за оккупацию Крыма и неоднократно приезжала туда. Из-за этого Собчак была внесена в базу "Миротворец".

С начала полномасштабной войны пропагандистка открыто выступала за "мир" и оправдывала военные преступления российских оккупантов. Кроме того, она восхваляет президента РФ Владимира Путина.

Ксения Собчак с Путиным Фото: Associated Press

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ксения Собчак резко отреагировала на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для авиаперелетов над территорией РФ.

Также российская пропагандистка расхвалила высокопоставленных чиновников Кремля, в частности пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и самого российского диктатора.

Кроме того, Ксения Собчак во время интервью с Натальей Поклонской попыталась разобраться с украинским словом "паляница".