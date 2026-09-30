"Ксюша, їдьте додому": Собчак осоромили на модному показі у Парижі (відео)

Російська пропагандистка та телеведуча Ксенія Собчак прибула до Парижу на показ модного будинку Dior. Один із фотографів попросив журналістку не ганьбитись і залишити Європу.

Фотограф Євген оприлюднив відео у Threads, в якому крикнув Собчак, щоб та їхала у Росію. Пропагандистка на це нібито не звернула уваги.

Собчак виганяють з Європи

Так, на опублікованих кадрах видно, як Собчак прямує на модний показ у Парижі. Тим часом фотограф кричить їй услід: "Ксюша, їдьте додому!".

"Гнати російських пропагандистів із Європи", — підписав відео автор.

Цікаво, що у коментарях під дописом багато хто підтримав фотографа. Деякі не розуміють, чому Європа досі не ввела санкції проти пропагандистки, і вона вільно пересувається.

"Чому на ній немає санкцій ще?";

"Добре любити Росію-матінку в Парижі…";

"Ех, а могла б бути на московському тижні моди… А не ось це все… І сервіс же в Парижі не той… Одні страждання".

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Собчак – пропагандистка

Російська телеведуча вже багато років підтримує РФ та вважає Україну ворогом. У 2014 році вона виступала за окупацію Криму та неодноразово приїздила туди. Через це Собчак внесли до бази «Миротворець».

З початку повномасштабної війни пропагандистка відкрито виступала за «мир» та виправдовувала воєнні злочини російських окупантів. До того ж вона вихваляє президента РФ Володимира Путіна.

Ксенія Собчак з Путіним Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксенія Собчак гостро відреагувала на застереження президента України Володимира Зеленського щодо загрози для авіаперельотів над територією РФ.

Також російська пропагандистка розхвалила високопосадовців Кремля, зокрема речника Дмитра Пєскова, першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кирієнка, мера Москви Сергія Собяніна та самого російського диктатора.

Крім того, Ксенія Собчак під час інтерв’ю з Наталією Поклонською спробувала розібратися з українським словом "паляниця".