Невестка Софии Ротару показала, какой была артистка в молодости (фото)

Невестка 79-летней певицы Софии Ротару — Светлана Евдокименко — поделилась с подписчиками в сети архивными фотографиями артистки. Таким образом она решила поздравить знаменитость с именинами.

По старому календарю, 30 сентября, отмечается День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Светлана Евдокименко поздравила Ротару и опубликовала старые фото певицы в Instagram-stories (svetika).

Архивные фотографии Софии Ротару

На первом черно-белом снимке артистка позирует в цветочном венке. На втором фото — молодая Ротару стоит в национальном костюме. Такой знаменитость уже мало кто помнит.

София Ротару в венке Фото: Instagram София Ротару в молодости Фото: Instagram

Отметим, что Светлана Евдокименко — жена единственного сына артистки Анатолия Евдокименко. Супруги вместе уже более 30 лет.

Где пропала Ротару

Легендарная певица уже давно не появляется на сцене. После начала полномасштабного вторжения Ротару опубликовала пост в социальной сети, в котором поддержала украинцев и призвала к миру.

Видео дня

По словам сестры певицы, Аурики, София живёт под Киевом в своём доме в Конча-Заспе. Знаменитость занимается садом и огородом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

София Ротару в годовщину своей свадьбы показала архивный снимок с мужем, которого уже давно нет в живых. 22 сентября 1968 года звезда вышла замуж за мужчину, который стал любовью всей её жизни.

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости Украины встретился в Киеве с Софией Ротару.

Кроме того, София Ротару отреагировала на День независимости Украины, опубликовав эмоциональное видео. Артистка распространила трогательный ролик, отражающий реалии сегодняшнего дня.