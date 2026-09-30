Невістка Софії Ротару показала, якою була артистка в молодості (фото)

Невістка 79-річної співачки Софії Ротару – Світлана Євдокименко – поділилась з підписниками у мережі архівними фото артистки. Таким чином вона вирішила привітати знаменитість з іменинами.

За старим календарем, 30 вересня, відзначається День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Світлана Євдокименко привітала Ротару та оприлюднила давні фото співачки в Instagram-stories (svetika).

Архівні знімки Софії Ротару

На першому чорно-білому знімку артистка позує у квітковому віночку. На другому фото – молода Ротару стоїть у національному вбранні. Такою знаменитість вже мало хто пам’ятає.

Софія Ротару у віночку Фото: Instagram Софія Ротару у молодості Фото: Instagram

Зазначимо, що Світлана Євдокименко – дружина єдиного сина артистки Анатолія Євдокименка. Подружжя разом вже понад 30 років.

Де зникла Ротару

Легендарна співачка вже тривалий час не з’являється на сцені. Після початку повномасштабного вторгнення Ротару оприлюднила допис у соцмережі, в якому підтримала українців і закликала до миру.

Видео дня

За словами сестри співачки, Ауріки, Софія живе під Києвом у своєму будинку в Конча-Заспі. Знаменитість займається садом та городом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Софія Ротару в річницю свого одруження показала архівний кадр з чоловіком, якого давно немає в живих. 22 вересня 1968 року зірка вийшла заміж за чоловіка, який став коханням всього її життя.

Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман у День Незалежності України зустрівся в Києві із Софією Ротару.

Крім того, Софія Ротару відреагувала на День Незалежності України, опублікувавши емоційне відео. Артистка поширила чутливий ролик, який демонструє реалії сьогодення.