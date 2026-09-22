Софія Ротару показала, яким було її весілля (фото)

Українська співачка Софія Ротару в річницю свого одруження показала архівний кадр з чоловіком, якого давно немає в живих.

22-го вересня 1968 року юна зірка естради вийшла заміж за чоловіка, який став коханням всього її життя.

Софія Ротару показала фото з весілля

У 58-му річницю шлюбу Ротару пригадала себе в той день і показала фото, на якому вона постала в білій сукні та фаті з келихом в руках та поруч з чоловіком — Анатолієм Євдокименком.

Артистка лаконічно підписала фото важливою датою та сердечком.

Весілля Софії Ротару Фото: Instagram

Чоловік Софії Ротару: що відомо

Єдиним законним обранцем Софії Михайлівни був Анатолій Євдокименко — музикант, диригент, режисер і керівник ансамблю "Червона рута". Чоловік співачки був народним артистом України та працював режисером-постановником концертних програм дружини. Зокрема, Євдокименко здійснював естрадні обробки українських народних пісень.

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Музикант помер від інсульту у 2002 році, а похований на Байковому кладовищі в Києві, куди час від часу навідується Софія Михайлівна. У 2003 році в Чернівцях вулицю, на якій жив Євдокименко, назвали його іменем.

У пари народився син Руслан Євдокименко, у якого наразі є двоє дітей — Софія та Анатолій, які живуть за кордоном.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Головними чоловіками в житті Софії Ротару завжди залишалися її покійний чоловік, єдиний син та єдиний онук.

Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман у День Незалежності України зустрівся в Києві зі співачкою.

Який вигляд має Анатолій Євдокименко, що втік за кордон. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі.