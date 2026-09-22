Троє головних чоловіків Софії Ротару: хто вони та де зараз (фото)

Головними чоловіками в житті Софії Ротару завжди залишалися її покійний чоловік, єдиний син та єдиний онук. Співачка все життя вирізнялася відданістю своїй родині.

22 вересня 1968 року народна артистка одружилася зі своїм акомпаніатором Анатолієм Євдокименком. Фокус розповідає, що відомо про головних чоловіків у житті Софії Михайлівни.

Анатолій Євдокименко — чоловік і головне кохання

Анатолій Євдокименко — український музикант, народний артист України, тромпетист, творець та керівник ансамблю "Червона рута". Він став для Софії Ротару не лише чоловіком, а й продюсером, режисером її концертних програм та головним однодумцем на сцені й у житті. Пара одружилася 22 вересня 1968 року і прожила у шлюбі понад 34 роки.

Серце музиканта зупинилося 23 жовтня 2002 року у віці 60 років через важкий інсульт. Він похований на Байковому кладовищі в Києві. Після смерті коханого Софія Михайлівна так і не вийшла заміж вдруге.

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"Є вічне кохання", — писала вона на річницю їхнього одруження у 2020 році.

Софія Ротару з чоловіком Фото: Instagram sofiarotaru.official

Руслан Євдокименко — єдиний син

Народився у 1970 році. Протягом багатьох років Руслан працював музичним продюсером своєї матері та допомагав їй вести бізнес. На початку повномасштабного вторгнення (у березні 2022 року) потрапив у гучний скандал, коли разом із сином намагався незаконно перетнути кордон України з Молдовою на надувному човні. Їх затримали прикордонники.

Кажуть, що після невдалої спроби втечі Руслан повернувся до Києва. Він начебто залишається в Україні та проживає разом із Софією Ротару в її елітному заміському маєтку в Конча-Заспі під Києвом. Чоловік рідко з'являється у соцмережах та утримується від інтерв'ю.

Софія Ротару із сином Фото: Instagram

Анатолій Євдокименко — онук

Народився у 1994 році, названий на честь свого знаменитого дідуся. Анатолій творчо обдарований, тривалий час займався фотографією, а зараз будує міжнародну кар'єру в індустрії електронної музики — він виступає та випускає треки під сценічним псевдонімом SHMN. Разом із батьком затримувався на кордоні у 2022 році.

На відміну від батька, юнаку згодом вдалося виїхати з України (влітку 2022 року). Наразі онук Софії Михайлівни живе та працює за кордоном у Європі. Музикант веде активний блог, показує кадри з подорожей, спортивних тренувань і виступів, проте свою точну геолокацію та країну постійного перебування (у ЗМІ частіше згадують Велику Британію або Францію) тримає в таємниці.

Софія Ротару з онуком Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман у День Незалежності України зустрівся в Києві із Софією Ротару.

Який вигляд має Анатолій Євдокименко, що втік за кордон. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію.

Крім того, народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.