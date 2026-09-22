Трое главных мужчин Софии Ротару: кто они и где находятся сейчас (фото)

Главными мужчинами в жизни Софии Ротару всегда оставались её покойный муж, единственный сын и единственный внук. Певица всю жизнь отличалась преданностью своей семье.

22 сентября 1968 года народная артистка вышла замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко. Фокус рассказывает, что известно о главных мужчинах в жизни Софии Михайловны.

Анатолий Евдокименко — муж и главная любовь

Анатолий Евдокименко — украинский музыкант, народный артист Украины, трубач, основатель и руководитель ансамбля "Червона рута". Он стал для Софии Ротару не только мужем, но и продюсером, режиссёром её концертных программ и главным единомышленником на сцене и в жизни. Пара поженилась 22 сентября 1968 года и прожила в браке более 34 лет.

Сердце музыканта остановилось 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет в результате тяжелого инсульта. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве. После смерти любимого София Михайловна так и не вышла замуж во второй раз.

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"Есть вечная любовь", — написала она в годовщину их свадьбы в 2020 году.

София Ротару с мужем Фото: instagram sofiarotaru.official

Руслан Евдокименко — единственный сын

Родился в 1970 году. На протяжении многих лет Руслан работал музыкальным продюсером своей матери и помогал ей вести бизнес. В начале полномасштабного вторжения (в марте 2022 года) оказался в центре громкого скандала, когда вместе с сыном пытался незаконно пересечь границу Украины с Молдовой на надувной лодке. Их задержали пограничники.

Говорят, что после неудачной попытки побега Руслан вернулся в Киев. Он, по-видимому, остаётся в Украине и проживает вместе с Софией Ротару в её элитном загородном поместье в Конча-Заспе под Киевом. Мужчина редко появляется в соцсетях и воздерживается от интервью.

София Ротару с сыном Фото: Instagram

Анатолий Евдокименко — внук

Родился в 1994 году, назван в честь своего знаменитого дедушки. Анатолий обладает творческим талантом, долгое время занимался фотографией, а сейчас строит международную карьеру в индустрии электронной музыки — он выступает и выпускает треки под сценическим псевдонимом SHMN. Вместе с отцом был задержан на границе в 2022 году.

В отличие от отца, юноше впоследствии удалось выехать из Украины (летом 2022 года). Сейчас внук Софии Михайловны живёт и работает за границей, в Европе. Музыкант ведёт активный блог, публикует кадры из путешествий, спортивных тренировок и выступлений, однако свою точную геолокацию и страну постоянного проживания (в СМИ чаще упоминают Великобританию или Францию) держит в секрете.

София Ротару с внуком Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости Украины встретился в Киеве с Софией Ротару.

Как выглядит Анатолий Евдокименко, сбежавший за границу. Сейчас он развивает музыкальную карьеру в Европе, хотя точное место его пребывания остается неизвестным, поскольку он скрывает свое местонахождение.

Кроме того, народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не даёт никаких концертов, но время от времени публикует лаконичные заявления в своих соцсетях.