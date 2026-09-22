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Трое главных мужчин Софии Ротару: кто они и где находятся сейчас (фото)

что известно о мужьях Софии Ротару
София Ротару | Фото: коллаж Фокус

Главными мужчинами в жизни Софии Ротару всегда оставались её покойный муж, единственный сын и единственный внук. Певица всю жизнь отличалась преданностью своей семье.

22 сентября 1968 года народная артистка вышла замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко. Фокус рассказывает, что известно о главных мужчинах в жизни Софии Михайловны.

Анатолий Евдокименко — муж и главная любовь

Анатолий Евдокименко — украинский музыкант, народный артист Украины, трубач, основатель и руководитель ансамбля "Червона рута". Он стал для Софии Ротару не только мужем, но и продюсером, режиссёром её концертных программ и главным единомышленником на сцене и в жизни. Пара поженилась 22 сентября 1968 года и прожила в браке более 34 лет.

Сердце музыканта остановилось 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет в результате тяжелого инсульта. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве. После смерти любимого София Михайловна так и не вышла замуж во второй раз.

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"Есть вечная любовь", — написала она в годовщину их свадьбы в 2020 году.

София Ротару, муж
София Ротару с мужем
Фото: instagram sofiarotaru.official

Руслан Евдокименко — единственный сын

Родился в 1970 году. На протяжении многих лет Руслан работал музыкальным продюсером своей матери и помогал ей вести бизнес. В начале полномасштабного вторжения (в марте 2022 года) оказался в центре громкого скандала, когда вместе с сыном пытался незаконно пересечь границу Украины с Молдовой на надувной лодке. Их задержали пограничники.

Говорят, что после неудачной попытки побега Руслан вернулся в Киев. Он, по-видимому, остаётся в Украине и проживает вместе с Софией Ротару в её элитном загородном поместье в Конча-Заспе под Киевом. Мужчина редко появляется в соцсетях и воздерживается от интервью.

Сын Софии Ротару
София Ротару с сыном
Фото: Instagram

Анатолий Евдокименко — внук

Родился в 1994 году, назван в честь своего знаменитого дедушки. Анатолий обладает творческим талантом, долгое время занимался фотографией, а сейчас строит международную карьеру в индустрии электронной музыки — он выступает и выпускает треки под сценическим псевдонимом SHMN. Вместе с отцом был задержан на границе в 2022 году.

В отличие от отца, юноше впоследствии удалось выехать из Украины (летом 2022 года). Сейчас внук Софии Михайловны живёт и работает за границей, в Европе. Музыкант ведёт активный блог, публикует кадры из путешествий, спортивных тренировок и выступлений, однако свою точную геолокацию и страну постоянного проживания (в СМИ чаще упоминают Великобританию или Францию) держит в секрете.

София Ротару, внук
София Ротару с внуком
Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не даёт никаких концертов, но время от времени публикует лаконичные заявления в своих соцсетях.