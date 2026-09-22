София Ротару показала, какой была ее свадьба (фото)

Украинская певица София Ротару в годовщину своей свадьбы опубликовала архивный снимок с мужем, которого уже давно нет в живых.

22 сентября 1968 года юная звезда эстрады вышла замуж за мужчину, который стал любовью всей её жизни.

София Ротару показала фото со свадьбы

В 58-ю годовщину свадьбы Ротару вспомнила себя в тот день и показала фото, на котором она запечатлена в белом платье и фате с бокалом в руках рядом со своим мужем — Анатолием Евдокименко.

Артистка лаконично подписала фото важной датой и сердечком.

Свадьба Софии Ротару Фото: Instagram

Муж Софии Ротару: что известно

Единственным законным супругом Софии Михайловны был Анатолий Евдокименко — музыкант, дирижёр, режиссёр и руководитель ансамбля "Червона рута". Муж певицы был народным артистом Украины и работал режиссером-постановщиком концертных программ своей супруги. В частности, Евдокименко создавал эстрадные аранжировки украинских народных песен.

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Музыкант скончался от инсульта в 2002 году и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве, куда время от времени приезжает София Михайловна. В 2003 году в Черновцах улицу, на которой жил Евдокименко, назвали его именем.

У супругов родился сын Руслан Евдокименко, у которого сейчас двое детей — София и Анатолий, которые живут за границей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Главными мужчинами в жизни Софии Ротару всегда оставались её покойный муж, единственный сын и единственный внук.

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости Украины встретился в Киеве с певицей.

Как выглядит Анатолий Евдокименко, сбежавший за границу. Сейчас он развивает музыкальную карьеру в Европе.