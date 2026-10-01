Бывшую жену Тома Круза застали на свидании (фото)

47-летняя Кэти Холмс выглядела счастливой и влюбленной: она пила вино и обнималась со своим более молодым возлюбленным, 39-летним художником Джейсоном Бардом Ярмоски, на озере Комо.

Холмс выглядела невероятно счастливой, когда вместе со своим новым возлюбленным наслаждалась шампанским во время отдыха в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Кэти Холмс заметили на свидании

Холмс и Ярмоски заметили это, когда они отправлялись на прогулку на лодке около 18:30, как раз на закате.

Это произошло после того, как источник из окружения актрисы сообщил, что Ярмоски "дарит ей ощущение невероятного счастья". Также отмечалось, что она "вполне может рассмотреть возможность брака с Джейсоном в будущем".

Звезда сериала "Залив Доусона" выглядела очень стильно на озере Комо, выбрав чёрную кожаную куртку, чтобы укрыться от прохладного ветра.

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Кэти Холмс с бойфрендом Фото: Backgrid

Она надела куртку поверх кремового свитера крупной вязки и дополнила образ черными брюками, придерживаясь сдержанной цветовой гаммы. Холмс дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками необычной формы ("кошачий глаз").

Ярмоски, тем временем, был одет в более повседневном стиле: черный свитшот и темно-синяя бейсболка турнира US Open.

Кэти Холмс с бойфрендом Фото: Backgrid

Влюбленные разговаривали и постоянно улыбались друг другу.

До этого Кэти была замужем за Томом Крузом, от которого родила дочь Сури. Впрочем, девочка вообще не общается с отцом из-за его увлечения сайентологией.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сьюри Круз пришла на работу к своей маме. Кэти Холмс тем временем снималась в своём новом фильме "Счастливый час" в Нью-Йорке.

Единственная родная дочь Тома Круза вышла на прогулку по зимнему Нью-Йорку.

Сури "тихо рассталась" со своим парнем Тоби Коэном, и подростки больше не общаются после летнего романа.