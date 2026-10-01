Колишню дружину Тома Круза заскочили на побаченні (фото)

47-річна Кеті Голмс виглядала щасливою та закоханою: вона пила вино й обіймалася зі своїм молодшим коханим, 39-річним художником Джейсоном Бардом Ярмоскі, на озері Комо.

Голмс виглядала неймовірно щасливою, коли разом зі своїм новим коханим насолоджувалася шампанським під час італійського відпочинку. Про це пише Daily Mail.

Кеті Голмс помітили на побаченні

Голмс і Ярмоскі помітили, коли вони вирушали на прогулянку човном близько 18:30, саме на заході сонця.

Це сталося після того, як джерело з оточення акторки повідомило, що Ярмоскі "дарує їй відчуття неймовірного щастя". Також зазначалося, що вона "цілком може розглянути можливість одруження з Джейсоном у майбутньому".

Зірка серіалу "Затока Доусона" виглядала дуже стильно на озері Комо, обравши чорну шкіряну куртку, щоб захиститися від прохолодного вітру.

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Кеті Голмс з бойфрендом Фото: Backgrid

Вона одягла куртку поверх кремового светра великої в’язки та доповнила образ чорними штанами, дотримуючись стриманої кольорової гами. Голмс доповнила свій образ стильними сонцезахисними окулярами незвичайної форми ("котяче око").

Ярмоскі тим часом був одягнений у більш повсякденному стилі: чорний світшот і темно-синя бейсболка турніру US Open.

Кеті Голмс з бойфрендом Фото: Backgrid

Закохані розмовляли і постійно усміхалися одне одному.

До цього Кеті була одружена з Томом Крузом, від якого народила дочку Сурі. Втім, дівчинка взагалі не спілкується з батьком через його прихильність до саєнтології.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сурі Круз прийшла на роботу до своєї мами. Кеті Голмс тим часом знімалася у своєму новому фільмі "Щаслива година" у Нью-Йорку.

Єдина рідна донька Тома Круза вийшла на прогулянку в зимовому Нью-Йорку.

Сурі "тихо розлучилася" зі своїм бойфрендом Тобі Коеном, і підлітки більше не спілкуються після літнього роману.