"Было громко": Витвицкая рассказала о первой ночи с сыном дома (видео)
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно родила первенца — сына Устима. Знаменитость уже выписали из роддома, и она рассказала о первых сутках с малышом дома.
По словам Витвицкой, первые дни материнства прошли насыщенно и бурно из-за постоянных атак россиян на Киев. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram (solomiyavitvitska).
Первые дни материнства Витвицкой
Ведущая поделилась трогательным видео с выписки. Ее муж — военный Алексей Ситайло — устроил настоящий сюрприз. Любимый Соломии украсил комнату шариками и цветами, чтобы встретить самых дорогих людей.
"Нас уже выписали из роддома. Мы уже дома. Уже втроём", — отметила Витвицкая.
Однако, по словам телезвезды, первая ночь дома прошла неспокойно. Из-за постоянных обстрелов и взрывов в столице было очень шумно.
"Первая ночь была… скажем так, очень насыщенной и шумной… Но мы невероятно счастливы", — подчеркнула Соломия.
Витвицкая добавила, что, несмотря ни на что, она очень благодарна врачам, которые были рядом с ней в эти дни. Профессиональные специалисты помогли ей справиться с тревогой.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Соломию Витвицкую вместе с сыном из роддома забрал её супруг, военнослужащий Алексей Ситайло. Также в радостном событии с семьёй поделились друзья и близкие. Телеведущая показала, как выглядит их дом.
- Звезда экрана опубликовала новые фото с новорожденным малышом. Соломия пока скрывает его лицо.
Кроме того, Соломия Витвицкая выбрала для малыша особое имя — Устим. Его предложил её муж Алексей. Пара хотела именно украинское имя.