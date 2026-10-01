"Было громко": Витвицкая рассказала о первой ночи с сыном дома (видео)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно родила первенца — сына Устима. Знаменитость уже выписали из роддома, и она рассказала о первых сутках с малышом дома.

По словам Витвицкой, первые дни материнства прошли насыщенно и бурно из-за постоянных атак россиян на Киев. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram (solomiyavitvitska).

Первые дни материнства Витвицкой

Ведущая поделилась трогательным видео с выписки. Ее муж — военный Алексей Ситайло — устроил настоящий сюрприз. Любимый Соломии украсил комнату шариками и цветами, чтобы встретить самых дорогих людей.

Как Витвицкую встретили дома Фото: Instagram Витвицкую выписали из роддома

"Нас уже выписали из роддома. Мы уже дома. Уже втроём", — отметила Витвицкая.

Однако, по словам телезвезды, первая ночь дома прошла неспокойно. Из-за постоянных обстрелов и взрывов в столице было очень шумно.

"Первая ночь была… скажем так, очень насыщенной и шумной… Но мы невероятно счастливы", — подчеркнула Соломия.

Видео дня

Витвицкая добавила, что, несмотря ни на что, она очень благодарна врачам, которые были рядом с ней в эти дни. Профессиональные специалисты помогли ей справиться с тревогой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломию Витвицкую вместе с сыном из роддома забрал её супруг, военнослужащий Алексей Ситайло. Также в радостном событии с семьёй поделились друзья и близкие. Телеведущая показала, как выглядит их дом.

Звезда экрана опубликовала новые фото с новорожденным малышом. Соломия пока скрывает его лицо.

Кроме того, Соломия Витвицкая выбрала для малыша особое имя — Устим. Его предложил её муж Алексей. Пара хотела именно украинское имя.