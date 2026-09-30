46-летнюю Соломию Витвицкую выписали из роддома: трогательные фото
46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября. Звезда родила мальчика, и 29 сентября её уже выписали из больницы.
Знаменитость рожала в частном медицинском центре "Лелека". Витвицкая поделилась эмоциональными кадрами с выписки в своём Instagram (solomiyavitvitska).
Витвицкую выписали из роддома
Телеведущую вместе с сыном из роддома забрал её муж, военнослужащий Алексей Ситайло. Также это радостное событие семья отпраздновала в кругу друзей и близких.
На опубликованных фотографиях видно, что на выписке также присутствовали коллеги Витвицкой — журналисты канала "1+1".
"Нас сегодня уже выписали. Счастливы втроём", — подписала снимки ведущая.
После этого Витвицкая отправилась домой, где её близкие устроили настоящий праздник. Они украсили комнату малыша шариками и цветами. Соломия выглядит очень счастливой и не сдерживает своих эмоций.
Личная жизнь Витвицкой
Соломия и Алексей Ситайло вместе с 2024 года. В 2025 году пара сыграла свадьбу в Закарпатье.
Для 46-летней телеведущей эта беременность стала первой. Мальчик родился 26 сентября в 14:45. При рождении малыш весил 4020 граммов, а его рост составлял 58 сантиметров.
Витвицкая выбрала для малыша необычное имя — Устим. Его предложил возлюбленный ведущей Алексей. Пара хотела именно украинское имя.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном. Ведущая пока скрывает его лицо.
- Также знаменитость рассказала, как изменился её вес за время беременности и почему ей до сих пор удаётся сохранять стройную фигуру.
Кроме того, Соломия Витвицкая показала, как обустроила для сына детскую комнату. Телезвезда привезла детскую мебель и установила комод-пеленатор.