46-летнюю Соломию Витвицкую выписали из роддома: трогательные фото

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября. Звезда родила мальчика, и 29 сентября её уже выписали из больницы.

Знаменитость рожала в частном медицинском центре "Лелека". Витвицкая поделилась эмоциональными кадрами с выписки в своём Instagram (solomiyavitvitska).

Витвицкую выписали из роддома

Телеведущую вместе с сыном из роддома забрал её муж, военнослужащий Алексей Ситайло. Также это радостное событие семья отпраздновала в кругу друзей и близких.

На опубликованных фотографиях видно, что на выписке также присутствовали коллеги Витвицкой — журналисты канала "1+1".

"Нас сегодня уже выписали. Счастливы втроём", — подписала снимки ведущая.

После этого Витвицкая отправилась домой, где её близкие устроили настоящий праздник. Они украсили комнату малыша шариками и цветами. Соломия выглядит очень счастливой и не сдерживает своих эмоций.

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Витвицкую выписали из роддома Фото: Instagram Витвицкую выписали из роддома Фото: Instagram Витвицкую выписали из роддома Фото: Instagram Витвицкую выписали из роддома Фото: Instagram Витвицкую выписали из родильного дома Фото: Instagram Витвицкую выписали из роддома Фото: Instagram

Личная жизнь Витвицкой

Соломия и Алексей Ситайло вместе с 2024 года. В 2025 году пара сыграла свадьбу в Закарпатье.

Для 46-летней телеведущей эта беременность стала первой. Мальчик родился 26 сентября в 14:45. При рождении малыш весил 4020 граммов, а его рост составлял 58 сантиметров.

Витвицкая выбрала для малыша необычное имя — Устим. Его предложил возлюбленный ведущей Алексей. Пара хотела именно украинское имя.

Витвицкая с мужем и сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном. Ведущая пока скрывает его лицо.

Также знаменитость рассказала, как изменился её вес за время беременности и почему ей до сих пор удаётся сохранять стройную фигуру.

Кроме того, Соломия Витвицкая показала, как обустроила для сына детскую комнату. Телезвезда привезла детскую мебель и установила комод-пеленатор.