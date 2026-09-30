46-річну Соломію Вітвіцьку виписали з пологового: чутливі фото

46-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня. Зірка народила хлопчика, і 29 вересня її вже виписали з лікарні.

Знаменитість народжувала у приватному медичному центрі "Лелека". Вітвіцька поділилась емоційними кадрами з виписки у своєму Instagram (solomiyavitvitska).

Вітвіцьку виписали з пологового будинку

Телеведучу разом із сином забрав з пологового чоловік, військовий Олексій Ситайло. Також радісну подію з родиною розділили друзі та близькі.

На опублікованих фото видно, що також на виписку завітали колеги Вітвіцької, журналісти з "1+1".

"Нас сьогодні вже виписали. Щасливі втрьох", — підписала кадри ведуча.

Після цього Вітвіцька поїхала додому, де її близькі влаштували справжнє свято. Вони прикрасили кімнату малюка кульками та квітами. Соломія виглядає дуже щасливою та не стримує своїх емоцій.

Видео дня

Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового Фото: Instagram

Особисте життя Вітвіцької

Соломія з Олексієм Ситайлом разом з 2024 року. У 2025-му пара зіграла весілля на Закарпатті.

Для 46-річної телеведучої ця вагітність перша. Хлопчик народився 26 вересня о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.

Вітвіцька обрала для малюка особливе ім’я – Устим. Його запропонував коханий ведучої Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.

Вітвіцька з чоловіком та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином. Ведуча поки приховує його обличчя.

Також знаменитість розповідала, як змінилася її вага за вагітність, та чому їй досі вдається зберігати струнку фігуру.

Крім того, Соломія Вітвіцька показала, як облаштувала для сина дитячу кімнату. Телезірка завезла дитячі меблі і встановила комод-пеленатор.