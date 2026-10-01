"Було гучно": Вітвіцька розповіла про першу ніч з сином вдома (відео)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька нещодавно народила первістка – сина Устима. Знаменитість вже виписали з пологового будинку, і вона розповіла про першу добу з малюком вдома.

За словами Вітвіцької, перші дні материнства пройшли насичено та гучно через постійні атаки росіян на Київ. Про це телезірка поділилась на своїй сторінці в Instagram (solomiyavitvitska).

Перші дні материнства Вітвіцької

Ведуча поділилась щемливим відео з виписки. Її чоловік – військовий Олексій Ситайло – влаштував справжній сюрприз. Коханий Соломії прикрасив кімнату кульками та квітами, щоб зустріти найдорожчих.

Як Вітвіцьку зустріли вдома Фото: Instagram Вітвіцьку виписали з пологового

"Нас уже виписали з пологового. Ми вже вдома. Вже втрьох", — зазначила Вітвіцька.

Однак, за словами телезірки, перша ніч вдома пройшла неспокійно. Через постійні атаки та вибухи у столиці було дуже гучно.

"Перша ніч була… скажімо так, дуже насиченою і гучною… Але ми неймовірно щасливі", — наголосила Соломія.

Видео дня

Вітвіцька додала, що попри все, вона дуже вдячна лікарям, які були з нею поруч у ці дні. Професійні фахівці допомогли їй зняти тривожність.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Соломію Вітвіцьку разом із сином забрав з пологового чоловік, військовий Олексій Ситайло. Також радісну подію з родиною розділили друзі та близькі. Телеведуча показала, як виглядає їхній дім.

Зірка екрану показала нові фото з новонародженим малюком. Соломія поки приховує його обличчя.

Крім того, Соломія Вітвіцька обрала для малюка особливе ім’я – Устим. Його запропонував її чоловік Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.