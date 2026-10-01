"Було гучно": Вітвіцька розповіла про першу ніч з сином вдома (відео)
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька нещодавно народила первістка – сина Устима. Знаменитість вже виписали з пологового будинку, і вона розповіла про першу добу з малюком вдома.
За словами Вітвіцької, перші дні материнства пройшли насичено та гучно через постійні атаки росіян на Київ. Про це телезірка поділилась на своїй сторінці в Instagram (solomiyavitvitska).
Перші дні материнства Вітвіцької
Ведуча поділилась щемливим відео з виписки. Її чоловік – військовий Олексій Ситайло – влаштував справжній сюрприз. Коханий Соломії прикрасив кімнату кульками та квітами, щоб зустріти найдорожчих.
"Нас уже виписали з пологового. Ми вже вдома. Вже втрьох", — зазначила Вітвіцька.
Однак, за словами телезірки, перша ніч вдома пройшла неспокійно. Через постійні атаки та вибухи у столиці було дуже гучно.
"Перша ніч була… скажімо так, дуже насиченою і гучною… Але ми неймовірно щасливі", — наголосила Соломія.
Вітвіцька додала, що попри все, вона дуже вдячна лікарям, які були з нею поруч у ці дні. Професійні фахівці допомогли їй зняти тривожність.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Соломію Вітвіцьку разом із сином забрав з пологового чоловік, військовий Олексій Ситайло. Також радісну подію з родиною розділили друзі та близькі. Телеведуча показала, як виглядає їхній дім.
- Зірка екрану показала нові фото з новонародженим малюком. Соломія поки приховує його обличчя.
Крім того, Соломія Вітвіцька обрала для малюка особливе ім’я – Устим. Його запропонував її чоловік Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.