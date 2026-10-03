"Не советую": украинка показала лагерь для беженцев в Германии (фото)

Украинка по имени Юлиана показала, как выглядит лагерь для беженцев в немецком городе Аугсбург.

Многодетная мама из Житомира поделилась своей историей в Threads (yuliana.sagaidachna).

Украинка показала лагерь в Германии

"Это лагерь для беженцев в Аугсбурге, Германия. Никому не советую ехать сюда с маленькими детьми", — написала сначала Юлиана.

После волны критики она ответила на негативные комментарии.

"Люди за эти годы войны озлобились, а бедные не могут понять, на кого выплеснуть всю эту злость. Если мой пост поможет какой-нибудь маме сделать другой выбор и оказаться в лучших условиях, значит, я написала его не зря", — отметила украинка.

Лагерь в Германии Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди раскритиковали недовольство женщины бесплатными условиями:

"Послушайте, если у вас есть такой ресурс, как деньги, вы выбираете страну не по количеству благ, которые она предоставляет, а по собственным критериям: климат, язык, удаленность от Украины и т. д. И снимаете жилье, которое вам нравится, и строите свою жизнь так, как считаете нужным. Если у вас есть только маленькие дети, то вы просто рады, что они не голые, не голодные, не находятся под обстрелами, и полностью выполняете все требования государства: ходите на курсы, не уезжаете надолго и т.д. Вам никто ничего не должен".

"В начале войны я снимала с ребенком комнату на окраине Винницы за 9 тыс. в месяц. Нашим людям дают бесплатно, а они еще и придирки выдвигают. Потом спрашиваем, почему уже никто не рад этим беженцам".

"Это лагерь для тех, у кого нет средств и кто спасается от войны. Если вы хотите какие-то условия, то платите, и всё".

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Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Были и те, кто встал на сторону украинки за рубежом:

"Украинские женщины — это какой-то пиз**ц. Мне стыдно читать такие комментарии".

"Люди, вы что? Зачем набросились на новоиспечённую маму? Я её понимаю, ребёнок маленький, а здесь никакой приватности. Такое жильё, непонятно, кого могут подселить. То, что женщина уехала от войны, не означает, что она не имеет права требовать лучших условий для себя и новорожденного ребенка".

В настоящее время автор поста уже переехала в Нидерланды.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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