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"Не раджу": українка показала табір для біженців у Німеччині (фото)

українка поскаржилася на табір у німеччині
Українка виїхала з дітьми за кордон | Фото: Instagram

Українка на імʼя Юліана показала, як виглядає табір для біженців у німецькому місті Аугсбург.

Своєю історією багатодітна мама з Житомира поділилася в Threads (yuliana.sagaidachna).

Українка показала табір у Німеччині

"Це табір для біженців в Аугсбург Німеччина. Не раджу їхати сюди з маленькими дітками нікому", — написала спершу Юліана.

Після хвилі критики вона відповіла на негативні коментарі.

"Люди вже за ці роки війни озлоблені і бідні не можуть зрозуміти, на кого ту всю злість виплескувати. Якщо мій пост допоможе якийсь матусі зробити інший вибір і потрапити в кращі умови, то значить цей допис я зробила не даремно", — зазначила українка.

Табір у Німеччині
Табір у Німеччині
Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди розкритикували незадоволення жінки безкоштовними умовами:

  • "Дивіться, якщо у вас є такий ресурс як гроші, ви обираєте країну не за кількістю благ, яка вона надає, а за власними критеріями: клімат, мова, віддаленість від України і т.д. І знімаєте житло, яке вам подобається, і будуєте своє життя так, як вважаєте за потрібне. Якщо у вас є тільки маленькі діти, то ви просто дякуєте, що вони не голі, не голодні, не під вибухами і повністю виконуєте всі вимоги держави: ходите на курси, не виїжджаєте на довго і т.д. Вам ніхто нічого не винен".
  • "На початку війни я знімала з дитиною кімнату на околицях Вінниці за 9 тис/міс. Нашим людям дають безкоштовно, а вони ще й перебирають. Потім питаємо, чому вже ніхто не радий тим біженцям".
  • "Це табір для тих, у кого немає коштів і хто тікає від війни. Якщо ви хочете якісь умови, то платіть, і все".
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Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?

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Були й ті, хто став на бік українки за кордоном:

  • "Українські жінки це якийсь піз**ц. Мені соромно такі коменти читати".
  • "Люди, ви що ? Навіщо накинулись на новоспечену маму? Я її розумію, дитина маленька, а тут жодної приватності. Такий простір, не зрозуміло кого можуть підселити. Те, що жінка поїхала від війни, не означає, що вона не має права потребувати кращих умов для себе і новонародженої дитини".

Наразі авторка допису вже перебралася до Нідерландів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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