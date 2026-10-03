"Не раджу": українка показала табір для біженців у Німеччині (фото)

Українка на імʼя Юліана показала, як виглядає табір для біженців у німецькому місті Аугсбург.

Своєю історією багатодітна мама з Житомира поділилася в Threads (yuliana.sagaidachna).

Українка показала табір у Німеччині

"Це табір для біженців в Аугсбург Німеччина. Не раджу їхати сюди з маленькими дітками нікому", — написала спершу Юліана.

Після хвилі критики вона відповіла на негативні коментарі.

"Люди вже за ці роки війни озлоблені і бідні не можуть зрозуміти, на кого ту всю злість виплескувати. Якщо мій пост допоможе якийсь матусі зробити інший вибір і потрапити в кращі умови, то значить цей допис я зробила не даремно", — зазначила українка.

Табір у Німеччині Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди розкритикували незадоволення жінки безкоштовними умовами:

"Дивіться, якщо у вас є такий ресурс як гроші, ви обираєте країну не за кількістю благ, яка вона надає, а за власними критеріями: клімат, мова, віддаленість від України і т.д. І знімаєте житло, яке вам подобається, і будуєте своє життя так, як вважаєте за потрібне. Якщо у вас є тільки маленькі діти, то ви просто дякуєте, що вони не голі, не голодні, не під вибухами і повністю виконуєте всі вимоги держави: ходите на курси, не виїжджаєте на довго і т.д. Вам ніхто нічого не винен".

"На початку війни я знімала з дитиною кімнату на околицях Вінниці за 9 тис/міс. Нашим людям дають безкоштовно, а вони ще й перебирають. Потім питаємо, чому вже ніхто не радий тим біженцям".

"Це табір для тих, у кого немає коштів і хто тікає від війни. Якщо ви хочете якісь умови, то платіть, і все".

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Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Були й ті, хто став на бік українки за кордоном:

"Українські жінки це якийсь піз**ц. Мені соромно такі коменти читати".

"Люди, ви що ? Навіщо накинулись на новоспечену маму? Я її розумію, дитина маленька, а тут жодної приватності. Такий простір, не зрозуміло кого можуть підселити. Те, що жінка поїхала від війни, не означає, що вона не має права потребувати кращих умов для себе і новонародженої дитини".

Наразі авторка допису вже перебралася до Нідерландів.

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