Предательница Лолита внезапно заговорила о смерти и вспомнила об Украине

Российская певица-предательница Лолита Милявская, родившаяся в украинском Мукачево, неожиданно заговорила о своей смерти. Она уже знает, как близкие должны распорядиться её телом.

К тому же Милявская неожиданно заговорила об Украине и родственниках, похороненных здесь. Откровенное интервью артистка дала россиянке Юлии Меньшовой.

Лолита заговорила о смерти и Украине

По словам певицы, она хочет, чтобы её кремировали, а прах развеяли, потому что за её могилой никто ухаживать не будет.

"Я сказала, чтобы меня кремировали и развеяли прах. Чтобы не было этих издевательств над родственниками в виде многолетних походов на кладбище", — заявила Милявская.

Знаменитость также вспомнила о своих родственниках, похороненных в Украине. Она отметила, что многие могилы находятся "в другой стране", и артистка больше не может их навещать.

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"Многие могилы моих близких я уже никогда не смогу посетить. Они все остались в другой стране, за ними никто не будет ухаживать. Их когда-нибудь так же снесут и построят там жилой комплекс, как это обычно и происходило. Поэтому я и сказала, что хочу, чтобы меня развеяли", – сказала Милявская.

Позиция Милявской в войне

Лолита Милявская — уроженка украинского города Мукачево. После начала полномасштабного вторжения она продолжила выступать на территории России, оправдывать действия Кремля и отрицать факты военных преступлений РФ.

В результате певица попала под санкции СНБО, и её лишили всех званий и наград в Украине.

Лолита Милявская выступает в России Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лолита Милявская стала героиней громкого обсуждения в соцсетях. На очередном выступлении в России певица вела себя на сцене настолько странно, что зрители забили тревогу.

Кроме того, артистка была вынуждена несколько раз прерывать своё выступление в Сочи из-за угрозы атак беспилотников. Находясь на сцене, Лолита не сдерживала эмоций и резко выражала своё возмущение прямо в микрофон.

Кроме того, певица-предательница столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за многолетнего курения. Врачи диагностировали у нее спазм сосудов.