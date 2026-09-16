"Случился приступ": 62-летняя Лолита напугала зрителей появлением на сцене (фото)

Украинка по происхождению, а ныне одна из самых одиозных сторонниц кремлевской пропаганды, Лолита Милявская вновь стала героиней громких обсуждений в соцсетях.

Во время очередного выступления в России певица вела себя на сцене настолько странно, что зрители забили тревогу. В сети появилась видеозапись одного из последних концертов артистки. На кадрах Лолита Милявская, одетая в блестящее чёрное платье, демонстрирует резкие и хаотичные движения – дергает руками, судорожно сгибает туловище, а её жестикуляция выглядит совершенно неконтролируемой.

Пользователи соцсетей, увидевшие видео, не остались равнодушными и сразу же засыпали публикацию комментариями. Мнения о том, что могло произойти с певицей на сцене, разделились.

Одни пишут, что это её уникальный стиль. Другие предположили, что это нервный срыв или "приступ" на фоне переутомления. Некоторые вспомнили о неоднозначной репутации артистки и её возрасте, намекая на возможные проблемы со здоровьем или вредные привычки, усугубленные стрессом.

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"У неё случился приступ?" — спрашивают в комментариях под видео.

Почему Милявскую бойкотируют в Украине

Уроженка Мукачево Лолита Милявская после 24 февраля 2022 года фактически перешла на сторону агрессора. Вместо того чтобы осудить войну, она стала постоянной участницей пропагандистских концертов в России, публично оправдывает действия Кремля и упорно отрицает факты военных преступлений российской армии на украинской земле.

Лолита стала странно вести себя на сцене Фото: Instagram

Цена этого выбора для певицы оказалась значительной: за антиукраинскую позицию она попала под санкции СНБО, а на родине её лишили всех званий и наград.

Впрочем, ни бойкот в Украине, ни волна критики не заставили Милявскую изменить курс — она по-прежнему выступает перед российской публикой, регулярно попадая в скандальные хроники из-за своего неадекватного поведения на сцене.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

11 ноября 2024 года выяснилось, что концерт певицы в российском Ярославле пытались сорвать 50 неизвестных мужчин. Сама Лолита тогда переживала, что ей снова придется вставлять зуб – тот самый, который она потеряла во время выступления в октябре 2024 года.

Украинкой себя Милявская никогда не считала — в январе 2023 года, комментируя введенные против неё санкции, она прямо заявила, что является гражданкой РФ.

Еще раньше певица предпочитала вообще не упоминать о полномасштабной войне, а в марте 2024 года неожиданно призналась, что хотела бы, чтобы часть её праха после смерти развеяли над Украиной.