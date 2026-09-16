"Стався припадок": 62-річна Лоліта злякала глядачів появою на сцені (фото)

Українка за походженням, а нині одна з найодіозніших прихильниць кремлівської пропаганди, Лоліта Мілявська знову стала героїнею гучного обговорення в соцмережах.

На черговому виступі в Росії співачка демонструвала настільки дивну поведінку на сцені, що глядачі забили на сполох. У мережі з'явився відеозапис з одного з останніх концертів артистки. На кадрах Лоліта Мілявська, вбрана в блискучу чорну сукню, демонструє різкі та хаотичні рухи – смикає руками, судомно згинає тулуб, а її жестикуляція виглядає геть неконтрольованою.

Користувачі соцмереж, які побачили відео, не залишилися байдужими й одразу засипали публікацію коментарями. Версії того, що могло статися зі співачкою на сцені, розділилися.

Одні пишуть, що це її унікальний стиль. Інші припустили нервовий зрив чи "напад" на тлі перевтоми. Дехто пригадав неоднозначну репутацію артистки та її вік, натякаючи на можливі проблеми зі здоров'ям або шкідливі звички, підживлені стресом.

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"У неї стався припадок?" – запитують у коментарях під відео.

Чому Мілявську бойкотують в Україні

Уродженка Мукачева Лоліта Мілявська після 24 лютого 2022 року фактично перейшла на бік агресора. Замість того, щоб засудити війну, вона стала завсідницею пропагандистських концертів у Росії, публічно виправдовує дії Кремля та вперто заперечує факти воєнних злочинів російської армії на українській землі.

Лоліта почала дивно поводитися на сцені Фото: Instagram

Ціна цього вибору для співачки виявилася відчутною: за антиукраїнську позицію вона потрапила під санкції РНБО, а на батьківщині її позбавили всіх звань і нагород.

Втім, ні бойкот в Україні, ні хвиля критики не змусили Мілявську змінити курс – вона й далі виступає перед російською публікою, регулярно потрапляючи в скандальні хроніки через свою неадекватну поведінку на сцені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

11 листопада 2024 року з'ясувалося, що концерт співачки в російському Ярославлі намагалися зірвати 50 невідомих чоловіків. Сама Лоліта тоді переживала, що їй знову доведеться вставляти зуб – той самий, який вона втратила під час виступу в жовтні 2024-го.

Українкою себе Мілявська ніколи не вважала – у січні 2023 року, коментуючи введені проти неї санкції, вона прямо заявила, що є громадянкою РФ.

Ще раніше співачка воліла взагалі не згадувати про повномасштабну війну, а в березні 2024 року несподівано зізналася, що хотіла б, аби частину її праху після смерті розвіяли над Україною.