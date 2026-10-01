Зрадниця Лоліта раптово заговорила про смерть та згадала Україну

Російська співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка народилася в українському Мукачево, раптово заговорила про свою смерть. Вона вже знає, як близькі мають розпорядитися її тілом.

До того ж Мілявська несподівано заговорила про Україну та родичів, які тут поховані. Відверте інтерв'ю артистка дала росіянці Юлії Меньшовій.

Лоліта заговорила про смерть та Україну

За словами співачки, вона хоче, щоб її кремували, а прах розвіяли, бо ніхто за її могилою доглядати не буде.

"Я сказала, щоб мене кремували й розвіяли прах. Щоб не було цих знущань із родичів у вигляді багаторічних походів на кладовище", – заявила Мілявська.

Знаменитість також згадала своїх родичів, які поховані в Україні. Вона зазначила, що багато могил знаходяться "в іншій країні", і артистка більше не може їх відвідувати.

"Багато могил моїх близьких я вже ніколи не зможу відвідати. Вони всі залишилися в іншій країні, за ними ніхто не доглядатиме. Їх колись так само знесуть і там побудують житловий комплекс, як це зазвичай і відбувалося. Тому я й сказала, що хочу, щоб мене розвіяли", – сказала Мілявська.

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Позиція Мілявської у війні

Лоліта Мілявська – уродженка українського міста Мукачево. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила виступати на території Росії, виправдовувати дії Кремля та заперечувати факти воєнних злочинів РФ.

У підсумку співачка потрапила під санкції РНБО і її позбавили усіх звань та нагород в Україні.

Лоліта Мілявська виступає у Росії Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лоліта Мілявська стала героїнею гучного обговорення в соцмережах. На черговому виступі в Росії співачка демонструвала настільки дивну поведінку на сцені, що глядачі забили на сполох.

Також артистка була змушена кілька разів переривати свій виступ у Сочі через загрозу атак безпілотників. Перебуваючи на сцені, Лоліта не стримувала емоцій і жорстко висловлювала своє обурення прямо в мікрофон.

Крім того, співачка-зрадниця зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям через багаторічне куріння. Лікарі діагностували у неї спазм судин.