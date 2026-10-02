Челка "Биркин" — тренд причесок 70-х, который снова входит в моду (фото)

Все мы любим возвращаться к культовым классическим образам, которые с годами стали ещё популярнее. Среди них — челка в стиле Джейн Биркин. Эстетика 1970-х вдохновляет современные парикмахерские тренды еще с начала 2020 года.

Прическа "Биркин" идеально подходит для осени. Она отличалась длиной и текстурой с отдельными прядями, пишет Glamour.

Чубчик в стиле "Биркин" снова в тренде

Джейн Биркин — икона стиля 60-х и 70-х годов. Она вдохновила на создание легендарной сумки Hermès Birkin, но ещё большую известность приобрела её фирменная причёска с лёгкой челкой. Биркин до сих пор остаётся образцом стиля.

Чёлка "Биркин" отличалась длиной, едва касающейся ресниц, и текстурой с отдельными прядями. Её стригут мягко, избегая резких линий. Главное — создать эффект лёгкой небрежности, словно волосы высохли естественным образом, а перед выходом из дома их слегка расчесали пальцами для придания объёма.

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Звезды со стильной челкой

Интересно, что эту прическу любила не только Джейн Биркин. Челка стала фирменным образом для Тейлор Свифт и Дакоты Джонсон. Также этот стиль использовали Дейзи Эдгар-Джонс и Марго Робби.

Кроме того, прическа "Беркин" по-прежнему остается визитной карточкой француженок. Так, модель Луиза Фоллен носит её уже очень давно, а икона стиля Мара Лафонтан на протяжении многих лет вдохновляет своим образом с такой причёской.

Тейлор Свифт со стильной челкой Фото: Instagram Дакота Джонсон со стильной прической Фото: Instagram

Уход за челкой "Биркин"

Чубчик требует много внимания. Главный совет — приобрести качественный сухой шампунь, ведь такая прическа быстро пачкается. Поэтому стоит всегда иметь под рукой средство, которое поможет быстро освежить волосы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стилисты советуют обратить внимание на многослойные стрижки — они придают объем и мягкость, создают динамику и помогают "размыть" акценты.

Также в центре внимания — элегантная стрижка "слип-боб", которую демонстрировала актриса Марго Робби во время шопинга в Париже.

Кроме того, девушка сделала себе "модную" стрижку, и пользователи в сети написали, что она ей не идет. Жительница США Стефани Дуарте в очередной раз побывала в парикмахерской, однако ожидаемый результат скорее вызвал веселую реакцию.