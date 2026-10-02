Чубчик "Біркін" – тренд зачісок 70-х, який повертається в моду (фото)

Усі ми любимо повертатись до культових класичних образів, які з роками набрали ще більшу популярність. Серед них – чубчик у стилі Джейн Біркін. Естетика 1970-х надихає сучасні перукарські тренди ще з початку 2020 року.

Чубчик "Біркін" ідеально пасує до осінньої пори. Він вирізнявся довжиною і текстурою з окремими пасмами, пише Glamour.

Чубчик у стилі "Біркін" знову у тренді

Джейн Біркін — ікона стилю 60-х і 70-х років. Вона надихнула на створення легендарної сумки Hermès Birkin, але ще відомішою стала її фірмова зачіска з легким чубчиком. Біркін досі залишається взірцем стилю.

Чубчик "Біркін" вирізнявся довжиною, що торкається вій, і текстурою з окремими пасмами. Його стрижуть м’яко, уникаючи різких ліній. Головне — створити ефект легкої недбалості, ніби волосся висохло природним шляхом, а перед виходом із дому його злегка розчесали пальцями для надання об’єму.

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Зірки зі стильним чубчиком

Цікаво, що цю зачіску полюбляла не лише Джейн Біркін. Чубчик став фірмовим образом для Тейлор Свіфт і Дакоти Джонсон. Також цей стиль використовували Дейзі Едгар-Джонс та Марго Роббі.

Крім цього, чубчик "Біркін" залишається візитівкою француженок. Так, модель Луїза Фоллен носить його дуже давно, а ікона стилю Мара Лафонтан роками надихає своїм образом з такою зачіскою.

Тейлор Свіфт зі стильним чубчиком Фото: Instagram Дакота Джонсон зі стильною зачіскою Фото: Instagram

Догляд за чубчиком "Біркін"

Чубчик потребує багато уваги. Головна порада – придбати якісний сухий шампунь, адже така зачіска швидко брудніє. Тому варто завжди мати під рукою засіб, що допоможе швидко освіжити волосся.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стилісти радять звернути увагу на шаруваті стрижки — вони додають об’єму й м’якості, створюють рух і допомагають "розмити" акценти.

Також в центрі уваги — елегантна стрижка "сліп-боб", яку демонструвала акторка Марго Роббі під час шопінгу в Парижі.

Крім того, дівчина зробила собі "модну" стрижку і користувачі в мережі написали, що дівчині не пасує. Мешканка США Стефані Дуарте вкотре сходила в перукарню, однак очікуваний результат скоріше викликав веселу реакцію.