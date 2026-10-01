"Не знаю, сколько еще выдержу": Денисенко резко высказалась о жизни в Украине

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала в соцсети, что переживает тяжелый эмоциональный период из-за нестабильности и постоянной опасности в Украине, связанных с войной.

Артистка откровенно поделилась своими переживаниями в Instagram. Она также призвала подписчиков держаться и поддерживать друг друга в трудные времена.

В своём посте Денисенко отметила, что поймала себя на мысли о том, что жизнь в Киеве вызывает у неё чувство неопределённости в отношении будущего. Она указала, что никто не знает, какие события могут произойти через минуту.

Наталья Денисенко написала эмоциональный пост Фото: Личный архив

Знаменитость подчеркнула, как важно быть благодарными за каждый день, а также напомнила всем, кому сейчас тяжело, что они не одиноки в своих переживаниях и эмоциях.

"Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько ещё я выдержу… Любимый город, любимая страна, сколько ещё я смогу здесь прожить? Ты не знаешь, что будет через минуту! Надо быть благодарным за всё и держаться! Если вам тяжело, знайте, что вы не одни", — написала актриса.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Денисенко после "прилета" возле своего дома в Киеве 24 сентября заговорила об отъезде из Украины.

Леся Никитюк сделала громкое заявление о войне в Украине.

Кроме того, известный украинский блогер и стример Михаил Лебига пожаловался, что в ночь на 30 сентября во время массированной атаки россиян на Киев один из ударов пришелся совсем рядом с его домом. Его дом, правда, не пострадал, однако Михаил опасается, что от регулярных обстрелов он может получить повреждения.