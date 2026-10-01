"Не знаю, скільки ще витримаю": Денисенко різко висловилась про життя в Україні

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла у соцмережі, що переживає важкий емоційний стан через нестабільність і постійну небезпеку в Україні через війну.

Артистка відверто поділилася власними переживаннями в Instagram. Вона також закликала підписників триматися та підтримувати один одного у важкі часи.

У своєму дописі Денисенко зауважила, що впіймала себе на думці, що відчуває невизначеність майбутнього від життя в Києві. Вона зазначила, що ніхто не знає, які події можуть трапитись за хвилину.

Наталка Денисенко написала емоційний допис Фото: Особистий архів

Знаменитість наголосила на важливості бути вдячними за кожен день, а також нагадала всім, кому зараз важко, що вони не самі зі своїми переживаннями та емоціями.

"Сьогодні зловила себе на думці, що я дійсно не знаю, скільки ще я витримаю… Улюблене місто, любої країни, скільки ще я зможу тут жити життя? Ти не знаєш, що буде за хвилину! Треба бути вдячним за все і триматися! Якщо вам важко, знайте, що ви не одні", — написала акторка.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталка Денисенко після "прильоту" біля її будинку у Києві 24 вересня заговорила про виїзд з України.

Леся Нікітюк зробила гучну заяву про війну в Україні.

Крім того, відомий український блогер та стример Михайло Лебіга поскаржився, що у ніч на 30 вересня під час масованої атаки росіян на Київ один із ударів стався зовсім поруч із його домом. Його будинок натомість не зачепило, однак Михайло побоюється, що від регулярних обстрілів він може зазнати пошкоджень.