46-летняя Витвицкая показала первую прогулку с сыном (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, показала, как проходят её будни с новорождённым сыном. 46-летняя знаменитость появилась на прогулке с малышом.

Звездная ведущая наслаждается первыми днями материнства. В этом ей помогает муж, военный Алексей Ситайло. Семейными снимками Витвицкая поделилась в Instagram (solomiyavitvitska).

Как проходит материнство у Витвицкой

Телеведущая показала, как проходят будни с сыном Устимом. Как отметила Соломия, первую прогулку они пропустили из-за плохого качества воздуха в Киеве, но на следующий день всё исправили.

"Вчера из-за плохого качества воздуха в Киеве пришлось отменить первую прогулку. Но сегодня мы всё исправим", — написала Витвицкая в сети.

Соломия Витвицкая с сыном дома Фото: Instagram

Позже она показала, как прогулялась с малышом и мужем Алексеем. На фото Соломия позировала с детской коляской. Для первой прогулки телезвезда выбрала длинное платье, светлый теплый кардиган и массивные белые кроссовки.

Видео дня

Рядом с Витвицкой стоит её возлюбленный, одетый в спортивный костюм и обутый в такие же кроссовки, как у ведущей.

Первая прогулка Витвицкой с сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября. Звезда родила мальчика, и 29 сентября её уже выписали из больницы.

Также знаменитость рассказала о первых сутках с малышом дома. По словам Витвицкой, первые дни материнства прошли насыщенно и бурно из-за постоянных атак россиян на Киев.

Кроме того, Соломия Витвицкая опубликовала новые фото с новорожденным малышом. Соломия пока скрывает его лицо.