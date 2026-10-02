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Стиль життя

46-річна Вітвіцька показала першу прогулянку з сином (фото)

Соломія Вітвіцька народила хлопчика
Соломія Вітвіцька з сином та чоловіком | Фото: Facebook

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно вперше стала мамою, показала, як проходять її будні з новонародженим сином. 46-річна знаменитість засвітилась на прогулянці з малюком.

Зіркова ведуча насолоджується першими днями материнства. В цьому їй допомагає чоловік, військовий Олексій Ситайло. Сімейними знімками Вітвіцька поділилась в Instagram (solomiyavitvitska).

Як проходить материнство Вітвіцької

Телеведуча показала, як проходять будні з сином Устимом. Як зазначила Соломія, першу прогулянку вони пропустили через погане повітря в Києві, але наступного дня все виправили.

"Вчора через погане повітря в Києві пропустили першу прогулянку. Але сьогодні все виправимо", — написала Вітвіцька у мережі.

Ведуча Соломія Вітвіцька з сином вдома
Соломія Вітвіцька з сином вдома
Фото: Instagram

Згодом вона показала, як прогулялась з малюком та чоловіком Олексієм. На фото Соломія позувала з дитячим візочком. Для першої прогулянки телезірка обрала довгу сукню, світлий теплий кардиган та масивні білі кросівки.

Видео дня

Поруч із Вітвіцькою стоїть її коханий, одягнутий у спортивний костюм та взутий у такі ж самі кросівки, як у ведучої.

Вітвіцька з сином та чоловіком
Перша прогулянка Вітвіцької з сином
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим малюком. Соломія поки приховує його обличчя.