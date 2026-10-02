Известного режиссера застали с младшей на 35 лет женой (фото)

90-летний Вуди Аллен держался за руки со своей женой Сун-И Превин (55 лет): супруги впервые за год появились на публике накануне возвращения режиссёра к кинопроизводству.

На этой неделе в Мадриде заметили Аллена, который выглядел несколько немощным, во время редкой совместной прогулки с женой Сун-И Превин. Об этом пишет Daily Mail.

Вуди Аллен с женой

90-летний лауреат премии "Оскар" держался за руки со своей 55-летней женой (они вместе уже 29 лет) во время спокойного дня в испанском городе; это было первое появление пары на публике за целый год.

Аллен был одет в рубашку и брюки-чинос и опирался на свою спутницу, которая выбрала платье с цветочным принтом и шляпу от солнца.

Интересно, что Сун-И — дочь бывшей возлюбленной Вуди, Мии Фэрроу.

Вуди Аллен с женой Фото: Shutterstock

История любви этой пары

Ферроу и Аллен были вместе с 1979 года, но всё изменилось спустя 13 лет, когда стало известно о романе между Алленом (которому тогда было 55 лет) и Превин (которой было 21).

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Пара поженилась в 1997 году; они воспитывают двух приемных дочерей — Беше (28 лет) и Манзи (26 лет).

Вуди Аллен с женой Фото: Shutterstock

В возрасте шести лет Сун-И была усыновлена Фарроу и её тогдашним мужем Андре Превином, когда девочка жила в Корее.

Роман с Превин начался в декабре 1991 года — именно тогда, когда Аллен официально усыновил Дилан и Мозеса Ферроу, детей Мии Ферроу.

Говорят, что Превин, родившаяся в Корее, сблизилась с режиссером в последний год учебы в школе, когда рассказала ему о своем желании стать моделью.

Отношения продолжались, и в 1997 году Аллен и Превин поженились в Венеции.

Другая дочь Вуди, Дилан Ферроу, обвиняла мужа своей матери в насилии. Сам режиссёр это отрицал, и официально его вина не была доказана.

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