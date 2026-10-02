Відомого режисера заскочили з молодшою на 35 років дружиною (фото)

90-річний Вуді Аллен тримався за руки зі своєю дружиною Сун-Ї Превін (55 років): подружжя вперше за рік з'явилося на публіці напередодні повернення режисера до кіновиробництва.

Цього тижня в Мадриді помітили Аллена, який виглядав дещо немічним, під час рідкісної спільної прогулянки з дружиною Сун-Ї Превін. Про це пише Daily Mail.

Вуді Аллен з дружиною

90-річний володар премії "Оскар" тримався за руки зі своєю 55-річною дружиною (вони разом уже 29 років) під час спокійного дня в іспанському місті; це була перша поява пари на публіці за цілий рік.

Аллен був одягнений у сорочку та штани-чінос, спираючись на свою супутницю, яка обрала сукню з квітковим принтом і капелюх від сонця.

Цікаво, що Сун-Ї — названа донька колишньої коханої Вуді, Мії Ферроу.

Вуді Аллен з дружиною Фото: Shutterstock

Історія кохання пари

Ферроу та Аллен були разом із 1979 року, але все змінилося через 13 років, коли стало відомо про роман між Алленом (якому тоді було 55 років) і Превін (якій було 21).

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Пара одружилася в 1997 році; вони виховують двох названих доньок — Беше (28 років) і Манзі (26 років).

Вуді Аллен з дружиною Фото: Shutterstock

У віці шести років Сун-Ї була удочерена Фарроу та її тодішнім чоловіком Андре Превіном, коли дівчинка жила в Кореї.

Роман з Превін розпочався у грудні 1991 року — саме тоді, коли Аллен офіційно всиновив Ділан і Мозеса Ферроу, дітей Мії Ферроу.

Кажуть, що Превін, яка народилася в Кореї, зблизилася з режисером під час останнього року навчання в школі, коли розповіла йому про своє бажання стати моделлю.

Стосунки тривали, і в 1997 році Аллен та Превін одружилися у Венеції.

Інша названа дочка Вуді Ділан Ферроу звинувачувала чоловіка матері в насильстві. Сам режисер це заперечував, і офіційно його вину не було доведено.

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