Відомого режисера заскочили з молодшою на 35 років дружиною (фото)
90-річний Вуді Аллен тримався за руки зі своєю дружиною Сун-Ї Превін (55 років): подружжя вперше за рік з'явилося на публіці напередодні повернення режисера до кіновиробництва.
Цього тижня в Мадриді помітили Аллена, який виглядав дещо немічним, під час рідкісної спільної прогулянки з дружиною Сун-Ї Превін. Про це пише Daily Mail.
Вуді Аллен з дружиною
90-річний володар премії "Оскар" тримався за руки зі своєю 55-річною дружиною (вони разом уже 29 років) під час спокійного дня в іспанському місті; це була перша поява пари на публіці за цілий рік.
Аллен був одягнений у сорочку та штани-чінос, спираючись на свою супутницю, яка обрала сукню з квітковим принтом і капелюх від сонця.
Цікаво, що Сун-Ї — названа донька колишньої коханої Вуді, Мії Ферроу.
Історія кохання пари
Ферроу та Аллен були разом із 1979 року, але все змінилося через 13 років, коли стало відомо про роман між Алленом (якому тоді було 55 років) і Превін (якій було 21).
Пара одружилася в 1997 році; вони виховують двох названих доньок — Беше (28 років) і Манзі (26 років).
У віці шести років Сун-Ї була удочерена Фарроу та її тодішнім чоловіком Андре Превіном, коли дівчинка жила в Кореї.
Роман з Превін розпочався у грудні 1991 року — саме тоді, коли Аллен офіційно всиновив Ділан і Мозеса Ферроу, дітей Мії Ферроу.
Кажуть, що Превін, яка народилася в Кореї, зблизилася з режисером під час останнього року навчання в школі, коли розповіла йому про своє бажання стати моделлю.
Стосунки тривали, і в 1997 році Аллен та Превін одружилися у Венеції.
Інша названа дочка Вуді Ділан Ферроу звинувачувала чоловіка матері в насильстві. Сам режисер це заперечував, і офіційно його вину не було доведено.
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