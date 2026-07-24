Мадонна, Шер, Аль Пачіно: у яких зіркових пар найбільша різниця у віці (фото)
Низка українських та світових зірок обирають собі набагато молодших чи старших партнерів. Вони розбивають стереотипи суспільства своїми почуттями.
Фокус раніше розповідав про українських знаменитостей, а тепер поговоримо про світових зірок.
Мадонна — 37 років
29-річний футболіст Акім Морріс познайомився з 67-річною королевою поп-музики в серпні 2022 року, а їхній роман став публічним у липні 2024. Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани закоханих одружитися. Втім, це так і не було підтверджено офіційно.
"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — розповідав інсайдер.
Аль Пачіно — 54 роки
Стосунки легендарного 86-річного актора та молодшої Нур Альфаллах привернули велику увагу медіа, особливо після народження спільного сина у 2023 році. Втім, пара розлучилася через три місяці після народження дитини.
Тим часом актор після народження Романа погодився виплачувати світській левиці, яка народилася в Кувейті і виросла в Беверлі-Гіллз, $30 тисяч на місяць як аліменти на дитину. Альфаллах зберігає повну фізичну опіку над сином, але ділить з актором юридичну. Згідно з угодою, Пачіно щорічно вноситиме $15 тисяч у фонд навчання в коледжі для своєї наймолодшої дитини.
Інсайдери заявили, що різниця у віці для Нур "не проблема", додавши, що кувейтсько-американська багата спадкоємиця "в основному зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками".
Г'ю Гефнер — 60 років
Медіамагнат одружився з моделлю Крістал Гарріс у 2012 році, коли йому було 86, а їй 26. Вони залишалися разом до його смерті у 2017 році.
Наразі ж Крістал почала нові стосунки. Її новий обранець, 41-річний Ворд, є власником SeeThrough Sea в Каілуа-Коні. З 2013 року він займається організацією пригодницьких і фототурів на Гаваях. 2013 року. Джеймс закінчив Гавайський університет, працював в одній із корпорацій у штаті Індіана, полюбляє грати у футбол і баскетбол.
Роберт Де Ніро — 36 років
Тіффані Чен — 46 років, а Роберту — 82. Актор та його кохана у квітні 2023 року стали батьками Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою дитиною Де Ніро.
Пара познайомилася на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховувала свої стосунки від публіки.
Мік Джаггер — 44 роки
82-річна рок-легенда гурту The Rolling Stones та 39-річна Мелані Гемрік перебувають у стосунках з 2014 року та виховують спільного сина.
Мелані — колишня балерина. Вона познайомилася з Міком Джаггером у 2014 році в Японії. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані — син Деверо. Йому вже 9 років.
"Ми заручилися два чи три роки тому. Можливо, одного дня ми одружимося, а може, ні. Ми настільки щасливі в нашому теперішньому житті, що я б дуже боялася щось змінювати", — казала Мелані у 2025 році.
Шер та Олександр Едвардс — 40 років
80-річна поп-ікона та молодший на 40 років музичний продюсер почали зустрічатися у 2022 році та регулярно з'являються разом на публічних заходах.
Співачка, уроджена Шерілін Саркісян, та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.
Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці, джерела кажуть, що Шер це зовсім не турбує.
Річард Гір — 34 роки
76-річний голлівудський актор та 43-річна іспанська публіцистка Алехандра Сільва одружилися у 2018 році та виховують двох спільних дітей.
Чоловік і його обраниця з Іспанії познайомилися у 2015 році. У них підростає двоє синів — Олександр і Джеймс. Алехандра Сільва також виховує сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в актора є син Гомер від союзу з Кері Ловелл.
Венсан Кассель — 30 років
Після розлучення з Тіною Кунакі (де різниця також становила 30 років), 59-річний французький актор почав стосунки з молодшою на три десятиліття моделлю.
На початку 2025 року в пари народився син Каетано. А про роман моделі зі старшим на 30 років актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не узаконила свої стосунки.
Каетано став четвертою дитиною для колишнього чоловіка Моніки Беллуччі. Свого часу та народила йому доньок Деву та Леоні. А у шлюбі з другою дружиною Тіною Кунакі у француза народилася донька Амазонія.
Джоан Коллінз — 31 рік
Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за 93-річну британську акторку Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року. Обранець акторки родом з Перу і є голлівудським продюсером. Саме він створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".
Джоан раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Американську співачку Шер та її хлопця Александра Едвардса сфотографували в Нью-Йорку на вечірці після Saturday Night Live.
- 82-річний американський актор Роберт Де Ніро виглядав кволим, вийшовши для прогулянки в Нью-Йорку.
Крім того, Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу свого чоловіка, 61-річного продюсера Персі Гібсона.