Мадонна, Шер, Аль Пачіно: у яких зіркових пар найбільша різниця у віці (фото)

Низка українських та світових зірок обирають собі набагато молодших чи старших партнерів. Вони розбивають стереотипи суспільства своїми почуттями.

Фокус раніше розповідав про українських знаменитостей, а тепер поговоримо про світових зірок.

Мадонна — 37 років

29-річний футболіст Акім Морріс познайомився з 67-річною королевою поп-музики в серпні 2022 року, а їхній роман став публічним у липні 2024. Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани закоханих одружитися. Втім, це так і не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — розповідав інсайдер.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Аль Пачіно — 54 роки

Стосунки легендарного 86-річного актора та молодшої Нур Альфаллах привернули велику увагу медіа, особливо після народження спільного сина у 2023 році. Втім, пара розлучилася через три місяці після народження дитини.

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Тим часом актор після народження Романа погодився виплачувати світській левиці, яка народилася в Кувейті і виросла в Беверлі-Гіллз, $30 тисяч на місяць як аліменти на дитину. Альфаллах зберігає повну фізичну опіку над сином, але ділить з актором юридичну. Згідно з угодою, Пачіно щорічно вноситиме $15 тисяч у фонд навчання в коледжі для своєї наймолодшої дитини.

Інсайдери заявили, що різниця у віці для Нур "не проблема", додавши, що кувейтсько-американська багата спадкоємиця "в основному зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками".

Аль Пачіно та Нур Альфаллах Фото: instagram.com/nooralfallah

Нур Альфаллах із сином Фото: nooralfallah/instagram

Г'ю Гефнер — 60 років

Медіамагнат одружився з моделлю Крістал Гарріс у 2012 році, коли йому було 86, а їй 26. Вони залишалися разом до його смерті у 2017 році.

Наразі ж Крістал почала нові стосунки. Її новий обранець, 41-річний Ворд, є власником SeeThrough Sea в Каілуа-Коні. З 2013 року він займається організацією пригодницьких і фототурів на Гаваях. 2013 року. Джеймс закінчив Гавайський університет, працював в одній із корпорацій у штаті Індіана, полюбляє грати у футбол і баскетбол.

Г'ю Гефнер з дружиною Крістал Фото: соцмережі

Роберт Де Ніро — 36 років

Тіффані Чен — 46 років, а Роберту — 82. Актор та його кохана у квітні 2023 року стали батьками Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою дитиною Де Ніро.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховувала свої стосунки від публіки.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Backgrid

Мік Джаггер — 44 роки

82-річна рок-легенда гурту The Rolling Stones та 39-річна Мелані Гемрік перебувають у стосунках з 2014 року та виховують спільного сина.

Мелані — колишня балерина. Вона познайомилася з Міком Джаггером у 2014 році в Японії. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані — син Деверо. Йому вже 9 років.

"Ми заручилися два чи три роки тому. Можливо, одного дня ми одружимося, а може, ні. Ми настільки щасливі в нашому теперішньому житті, що я б дуже боялася щось змінювати", — казала Мелані у 2025 році.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік із сином Фото: melhamrick/instagram

Шер та Олександр Едвардс — 40 років

80-річна поп-ікона та молодший на 40 років музичний продюсер почали зустрічатися у 2022 році та регулярно з'являються разом на публічних заходах.

Співачка, уроджена Шерілін Саркісян, та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці, джерела кажуть, що Шер це зовсім не турбує.

Шер та Олександр Едвардс Фото: Instagram

Річард Гір — 34 роки

76-річний голлівудський актор та 43-річна іспанська публіцистка Алехандра Сільва одружилися у 2018 році та виховують двох спільних дітей.

Чоловік і його обраниця з Іспанії познайомилися у 2015 році. У них підростає двоє синів — Олександр і Джеймс. Алехандра Сільва також виховує сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в актора є син Гомер від союзу з Кері Ловелл.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: ELLE

Венсан Кассель — 30 років

Після розлучення з Тіною Кунакі (де різниця також становила 30 років), 59-річний французький актор почав стосунки з молодшою на три десятиліття моделлю.

На початку 2025 року в пари народився син Каетано. А про роман моделі зі старшим на 30 років актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не узаконила свої стосунки.

Каетано став четвертою дитиною для колишнього чоловіка Моніки Беллуччі. Свого часу та народила йому доньок Деву та Леоні. А у шлюбі з другою дружиною Тіною Кунакі у француза народилася донька Амазонія.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: narahbaptista/instagram

Джоан Коллінз — 31 рік

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за 93-річну британську акторку Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року. Обранець акторки родом з Перу і є голлівудським продюсером. Саме він створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Джоан раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон Фото: instagram/joancollinsdbe

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американську співачку Шер та її хлопця Александра Едвардса сфотографували в Нью-Йорку на вечірці після Saturday Night Live.

82-річний американський актор Роберт Де Ніро виглядав кволим, вийшовши для прогулянки в Нью-Йорку.

Крім того, Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу свого чоловіка, 61-річного продюсера Персі Гібсона.