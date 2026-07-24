Мадонна, Шер, Аль Пачино: у каких звездных пар самая большая разница в возрасте (фото)

Ряд украинских и мировых звезд выбирают себе партнеров, которые намного моложе или старше их. Своими чувствами они разрушают стереотипы общества.

Ранее Фокус рассказывал об украинских знаменитостях, а теперь поговорим о мировых звездах.

Мадонна — 37 лет

29-летний футболист Аким Моррис познакомился с 67-летней королевой поп-музыки в августе 2022 года, а их роман стал достоянием общественности в июле 2024 года. В конце 2025 года появилась информация о планах влюблённых пожениться. Впрочем, это так и не было официально подтверждено.

"То, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, свидетельствует о том, что их чувства настоящие. Она влюблена, и её дети любят его", — рассказал инсайдер.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Аль Пачино — 54 года

Отношения легендарного 86-летнего актёра и его молодой спутницы Нур Альфаллах привлекли большое внимание СМИ, особенно после рождения их общего сына в 2023 году. Однако пара рассталась через три месяца после рождения ребёнка.

Відео дня

Между тем актер после рождения Романа согласился выплачивать светской львице, родившейся в Кувейте и выросшей в Беверли-Хиллз, 30 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов на ребенка. Альфаллах сохраняет полную физическую опеку над сыном, но делит с актером юридическую. Согласно соглашению, Пачино будет ежегодно вносить $15 тысяч в фонд обучения в колледже для своего младшего ребенка.

Инсайдеры заявили, что разница в возрасте для Нур "не проблема", добавив, что богатая кувейтско-американская наследница "в основном встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами".

Аль Пачино и Нур Альфаллах Фото: instagram.com/nooralfallah

Нур Альфаллах с сыном Фото: nooralfallah/instagram

Хью Хефнер — 60 лет

Медиамагнат женился на модели Кристал Харрис в 2012 году, когда ему было 86, а ей — 26. Они оставались вместе до его смерти в 2017 году.

Сейчас же Кристал завела новые отношения. Её новый избранник, 41-летний Уорд, является владельцем компании SeeThrough Sea в Каилуа-Кони. С 2013 года он занимается организацией приключенческих и фототуров на Гавайях. В 2013 году Джеймс окончил Гавайский университет, работал в одной из корпораций в штате Индиана, любит играть в футбол и баскетбол.

Хью Хефнер с женой Кристал Фото: соцсети

Роберт Де Ниро — 36 лет

Тиффани Чен — 46 лет, а Роберту — 82. Актёр и его возлюбленная в апреле 2023 года стали родителями Джии — первого общего ребёнка пары. Девочка стала седьмым ребёнком Де Ниро.

Пара познакомилась на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывала свои отношения от общественности.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Backgrid

Мик Джаггер — 44 года

82-летняя рок-легенда группы The Rolling Stones и 39-летняя Мелани Хэмрик находятся в отношениях с 2014 года и воспитывают общего сына.

Мелани — бывшая балерина. Она познакомилась с Миком Джаггером в 2014 году в Японии. Легендарный музыкант был женат только один раз: с 1971 по 1978 год на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones растут восемь наследников, один из которых от Мелани — сын Деверо. Ему уже 9 лет.

"Мы обручились два или три года назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы настолько счастливы в нашей нынешней жизни, что я бы очень боялась что-то менять", — говорила Мелани в 2025 году.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик с сыном Фото: melhamrick/instagram

Шер и Александр Эдвардс — 40 лет

80-летняя поп-икона и музыкальный продюсер, который моложе её на 40 лет, начали встречаться в 2022 году и регулярно появляются вместе на публичных мероприятиях.

Певица, урождённая Шерилин Саркисян, и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но на некоторое время расстались в мае 2023 года. Впоследствии пара возобновила отношения.

Хотя некоторые критики выразили сомнения по поводу значительной разницы в возрасте, источники утверждают, что Шер это совершенно не беспокоит.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Instagram

Ричард Гир — 34 года

76-летний голливудский актёр и 43-летняя испанская публицистка Алехандра Сильва поженились в 2018 году и воспитывают двоих общих детей.

Мужчина и его избранница из Испании познакомились в 2015 году. У них растут два сына — Александр и Джеймс. Алехандра Сильва также воспитывает сына Альберта от бывшего мужа Говинда Фридланда. А у актёра есть сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: ELLE

Венсан Кассель — 30 лет

После развода с Тиной Кунаки (разница в возрасте с которой также составляла 30 лет) 59-летний французский актёр начал отношения с моделью, которая моложе его на три десятилетия.

В начале 2025 года у пары родился сын Каэтано. А о романе модели с актером, который старше её на 30 лет, стало известно в 2023 году. В апреле того же года он расстался с моделью Кунаки. На данный момент пара ещё не узаконила свои отношения.

Каэтано стал четвертым ребенком у бывшего мужа Моники Беллуччи. В свое время она родила ему дочерей Деву и Леони. А в браке со второй женой Тиной Кунаки у француза родилась дочь Амазония.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: narahbaptista/instagram

Джоан Коллинз — 31 год

Перси Гибсон, который на 31 год моложе 93-летней британской актрисы Джоан Коллинз, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник актрисы родом из Перу и является голливудским продюсером. Именно он создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Джоан ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Фото: instagram/joancollinsdbe

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американскую певицу Шер и её парня Александра Эдвардса сфотографировали в Нью-Йорке на вечеринке после шоу "Saturday Night Live".

82-летний американский актёр Роберт Де Ниро выглядел немощным, выйдя на прогулку в Нью-Йорке.

Кроме того, Джоан Коллинз поздравила своего мужа, 61-летнего продюсера Перси Гибсона, с 24-й годовщиной свадьбы.