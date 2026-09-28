Мадонну "зловили" з коханцем, молодшим на 38 років (фото)

68-річна американська співачка Мадонна розважалася зі своїм молодим коханим, 30-річним Акімом Моррісом, та донькою Лурдес Леон після дещо розгубленого виступу на церемонії MTV VMA.

"Королева поп-музики" розважалася на вечірці після церемонії MTV VMA в Лос-Анджелесі (Каліфорнія) зі своїми близькими.

Мадонну "зловили" з Акімом Моррісом

Зірка перебувала у чудовому гуморі, коли разом зі своїм 30-річним обранцем покидала готель Chateau Marmont на чорному позашляховику після нічної вечірки.

До Мадонни та Акіма приєдналася донька співачки, 29-річна Лурдес: вона непомітно залишила захід на задньому сидінні автомобіля в супроводі друга.

Якщо Лурдес уникала камер і намагалася прикрити обличчя рукою, то Мадонна виглядала більш життєрадісною та усміхалася, сидячи на пасажирському сидінні.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Backgrid

Юний бойфренд Мадонни: що відомо

30-річний Акім Морріс уперше зустрівся з легендарною артисткою в серпні 2022 року, а їхній роман був підтверджений у липні 2024.

Видео дня

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Повсякденні образи Мадонни, у яких співачка з'являлася на початку 2000-х, несподівано знову опинилися в центрі уваги модної індустрії.

Мадонна назвала найкращого коханця у своєму житті. Це Джон Кеннеді-молодший.

Американська поп-діва очолила список номінантів церемонії MTV Video Music Awards: у неї 11 номінацій і три статуетки. Проте частина глядачів більше обговорює не перемоги, а ризикований танцювальний номер і бандаж на нозі співачки.