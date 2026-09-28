Мадонну "словили" с любовником, который младше ее на 38 лет (фото)

68-летняя американская певица Мадонна развлекалась со своим молодым возлюбленным, 30-летним Акимом Моррисом, и дочерью Лурдес Леон после несколько неудачного выступления на церемонии MTV VMA.

"Королева поп-музыки" веселилась на вечеринке после церемонии MTV VMA в Лос-Анджелесе (Калифорния) в кругу близких.

Мадонну "застукали" с Акимом Моррисом

Звезда была в отличном настроении, когда вместе со своим 30-летним избранником покидала отель Chateau Marmont на чёрном внедорожнике после ночной вечеринки.

К Мадонне и Акиму присоединилась дочь певицы, 29-летняя Лурдес: она незаметно покинула мероприятие, уехав на заднем сиденье автомобиля в сопровождении друга.

Если Лурдес избегала камер и пыталась прикрыть лицо рукой, то Мадонна выглядела более жизнерадостной и улыбалась, сидя на пассажирском сиденье.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Backgrid

Юный бойфренд Мадонны: что известно

30-летний Аким Моррис впервые встретился с легендарной артисткой в августе 2022 года, а их роман был подтверждён в июле 2024 года.

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В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было официально подтверждено.

"То, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, свидетельствует о том, что их чувства настоящие. Она влюблена, и её дети любят его", — сказал инсайдер.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Повседневные образы Мадонны, в которых певица появлялась в начале 2000-х, неожиданно вновь оказались в центре внимания модной индустрии.

Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни. Им оказался Джон Кеннеди-младший.

Американская поп-дива возглавила список номинантов церемонии MTV Video Music Awards: у неё 11 номинаций и три статуэтки. Однако часть зрителей обсуждает не столько победы, сколько рискованный танцевальный номер и бандаж на ноге певицы.