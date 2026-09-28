68-летняя Мадонна напугала всех, сильно упав на сцене (фото, видео)

Американская поп-дива возглавила список номинантов церемонии MTV Video Music Awards: у неё 11 номинаций и три статуэтки. Вместе с Сабриной Карпентер и Чарли XCX она открыла шоу треками из нового альбома Confessions II. Однако часть зрителей больше обсуждает не победы, а рискованный танцевальный номер и бандаж на ноге певицы.

Самая известная певица планеты Мадонна стала главной героиней премии MTV VMA этого года. Она получила наибольшее количество номинаций — 11, и победила в трёх категориях: "Артист года", "Лучший танцевальный альбом" (Confessions II) и "Лучшее совместное исполнение" за трек Bring Your Love с Сабриной Карпентер.

Наибольший резонанс вызвал эпизод, в котором танцоры, похоже, не рассчитали силы: певицу буквально вытащили на сцену и неудачно бросили. Зрители сразу же высказались в сети X.

"Почему Мадонна так сильно страдала в этот момент?" — написал один из пользователей. "Они просто швыряют её по сцене, как тряпичную куклу", — возмутился другой.

Видео дня

Поклонники Мадонны опровергли, что это была заранее продуманная часть театрализованного выступления: "Это называется актерской игрой, солнышко. Именно это и делает настоящий перформер. Она просто играла, дайте этой женщине передохнуть!".

Бандаж на ноге

Беспокойство вызвал и бандаж на ноге певицы, который фанаты заметили, когда она выходила за наградой за лучший танцевальный альбом.

У микрофона Мадонна, как обычно, дерзко пошутила: "Во-первых, я просто хочу вытащить эту штуку из своей задницы, — заявила она, доставая лазерную указку. — Она была здесь всю ночь. Теперь я наконец-то могу устроить вечеринку в парке".

Ноги Мадонны с бандажом Фото: YouTube

Это был намек на промокампанию Confessions II, в которой танцоры "стреляли" лазерами. Однако зал ответил полной тишиной: похоже, не все присутствующие уловили шутку.

У Мадонны есть особая связь с этой премией. В 1984 году она открывала первую церемонию VMA: вышла на сцену в свадебном платье и исполнила песню Like a Virgin. Четыре десятилетия спустя певица вновь оказалась в центре внимания, и не только благодаря наградам.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мода возвращается в нулевые: повседневные образы Мадонны, в которых певица появлялась в начале 2000-х, неожиданно вновь оказались в центре внимания модной индустрии.

Артистка по-прежнему умеет удивлять: во время презентации альбома на сцене она появилась в розовом корсете и вновь продемонстрировала свою фирменную пластику.

Кроме того, Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни. Им оказался Джон Кеннеди-младший, сын американского президента, погибшего в 1999 году. По словам певицы, их страстный роман пришелся на конец 1980-х годов.