68-річна Мадонна налякала жорстким падінням на сцені (фото, відео)

Американська поп-діва очолила список номінантів церемонії MTV Video Music Awards: у неї 11 номінацій і три статуетки. Разом із Сабріною Карпентер і Чарлі XCX вона відкрила шоу треками з нового альбому Confessions II. Проте частина глядачів більше обговорює не перемоги, а ризикований танцювальний номер і бандаж на нозі співачки.

Головна співачка планети Мадонна стала головною героїнею цьогорічної премії MTV VMA. Вона отримала найбільше номінацій — 11, і перемогла в трьох категоріях: "Артист року", "Найкращий танцювальний альбом" (Confessions II) та "Найкраща колаборація" за трек Bring Your Love із Сабріною Карпентер.

Найбільше суперечок викликав епізод, у якому танцівники, здавалося, не розрахували сили: співачку буквально витягли на сцену й невдало кинули. Глядачі одразу подібрали слова у мережі X.

"Чому Мадонна так сильно мучилася в цей момент?" — написав один із користувачів. "Вони просто кидають її по сцені, як ганчіркову ляльку", — обурився інший.

Видео дня

Прихильники Мадонни заперечили, що це була продумана частина театралізованого виступу: "Це називається акторською грою, сонечко. Саме це й робить справжній перформер. Вона просто грала, дайте цій жінці спокій!".

Бандаж на нозі

Занепокоєння додав і бандаж на нозі співачки, який фанати помітили, коли вона виходила забирати нагороду за найкращий танцювальний альбом.

Біля мікрофона Мадонна за своїм звичаєм пожартувала зухвало: "По-перше, я просто хочу витягнути цю штуку зі своєї дупи, — заявила вона, дістаючи лазерну указку. — Вона була тут усю ніч. Тепер я нарешті можу влаштувати вечірку в парку".

Ноги Мадонни з бандажем Фото: YouTube

Це був натяк на промокампанію Confessions II, де танцівники "стріляли" лазерами. Однак зала відповіла ніякою тишею: схоже, не всі присутні вловили жарт.

Мадонна має особливий зв'язок із цією премією. У 1984 році вона відкривала першу церемонію VMA: вийшла на сцену у весільній сукні й виконала Like a Virgin. Чотири десятиліття потому співачка знову опинилася в центрі уваги, і не лише завдяки нагородам.

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Мода повертається в нульові: повсякденні образи Мадонни, у яких співачка з'являлася на початку 2000-х, несподівано знову опинилися в центрі уваги модної індустрії.

Артистка й надалі вміє дивувати: під час презентації альбому на сцені вона постала в рожевому корсеті і знову показала свою фірмову пластику.

Також Мадонна назвала найкращого коханця у своєму житті. Це Джон Кеннеді-молодший, син американського президента, який загинув 1999 року. За словами співачки, їхній пристрасний роман припав на кінець 1980-х.