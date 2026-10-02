Внучка Софии Ротару засветилась в наряде стоимостью более 1 млн гривен (фото)

Внучка украинской певицы Софии Ротару — София Евдокименко — роскошно появилась на Неделе моды в Париже. Для выхода в свет она выбрала наряд от бренда Schiaparelli.

Наряд 25-летней Софии обошёлся ей почти в 30 тысяч евро (около 1 500 миллионов гривен). Фотографиями эффектного образа Евдокименко поделилась в Instagram (iamsofiaeve).

Стильный образ внучки Ротару

София Евдокименко посетила модный показ Schiaparelli в наряде этого бренда. Она выбрала черный кожаный костюм. Стильный жакет с пуговицами стоит 11 500 евро (около 581 300 гривен). Юбка-карандаш обошлась девушке в 5 900 евро (около 298 200 гривен).

Образ Софии Евдокименко Фото: Instagram Образ Софии Евдокименко Фото: Instagram Образ Софии Евдокименко Фото: Instagram Образ Софии Евдокименко Фото: Instagram Образ Софии Евдокименко Фото: Instagram

Кроме того, внучка Ротару дополнила свой образ аксессуарами от Schiaparelli. Она продемонстрировала серьги стоимостью 1 400 евро (около 70 700 гривен), а также чокер стоимостью 4 800 евро (около 242 650 гривен).

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Кроме того, София Евдокименко выбрала массивное кольцо за 900 евро (около 45 500 гривен) и дополнила наряд красным клатчем за 2 790 евро (около 141 тысячи гривен).

Внучка Ротару дополнила образ чёрными туфлями на высоком каблуке. Их цена — 2 500 евро (около 126 380 гривен). Таким образом, общая стоимость образа составила 29 790 евро — около 1 500 млн гривен.

Стоимость образа Софии Евдокименко Фото: Скриншот Стоимость образа Софии Евдокименко Фото: Скриншот Стоимость образа Софии Евдокименко Фото: Скриншот Стоимость образа Софии Евдокименко Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

София Евдокименко посетила одно из самых престижных теннисных событий мира — US Open в Нью-Йорке. Девушка поделилась атмосферными кадрами с турнира и семейными снимками.

Также внучка Ротару опубликовала нью-йоркские селфи, позируя в обтягивающем платье за $4300. Девушка любит публично рассказывать о своей жизни.

Кстати, София Ротару публично поздравила с днём рождения внука Анатолия, который во время полномасштабной войны уехал из Украины и сейчас живёт за границей.