Онука Софії Ротару засвітилась в образі за понад 1 млн гривень (фото)

Онука української співачки Софії Ротару – Софія Євдокименко – розкішно з’явилась на Тижні моди в Парижі. Для виходу у світ вона обрала образ від бренду Schiaparelli.

Вбрання 25-річної Софії обійшлось їй у майже 30 тисяч євро (близько 1 500 мільйона гривень). Фотографіями ефектного образу Євдокименко поділилась в Instagram (iamsofiaeve).

Стильний образ онуки Ротару

Софія Євдокименко відвідала модний показ Schiaparelli в одязі цього бренду. Вона обрала чорний шкіряний костюм. Стильний жакет з ґудзиками коштує 11 500 євро (близько 581 300 гривень). Спідниця-олівець обійшлась дівчині у 5 900 євро (близько 298 200 гривень).

Образ Софії Євдокименко Фото: Instagram Образ Софії Євдокименко Фото: Instagram Образ Софії Євдокименко Фото: Instagram Образ Софії Євдокименко Фото: Instagram Образ Софії Євдокименко Фото: Instagram

Крім цього, онука Ротару доповнила лук аксесуарами від Schiaparelli. Вона засвітила сережки за 1 400 євро (близько 70 700 гривень), а також чокер за 4 800 євро (близько 242 650 гривень).

Видео дня

Також Софія Євдокименко обрала об’ємний перстень за 900 євро (близько 45 500 гривень) і доповнила аутфіт червоним клатчем за 2 790 євро (близько 141 тисячі гривень).

Онука Ротару завершила образ чорними туфлями з високими підборами. Їхня ціна – 2 500 євро (близько 126 380 гривень). Таким чином, загальна вартість луку вийшла 29 790 євро – близько 1 500 млн гривень.

Ціна образу Софії Євдокименко Фото: Скріншот Ціна образу Софії Євдокименко Фото: Скріншот Ціна образу Софії Євдокименко Фото: Скріншот Ціна образу Софії Євдокименко Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Софія Євдокименко відвідала одну з найпрестижніших тенісних подій світу — US Open у Нью-Йорку. Дівчина поділилася атмосферними кадрами з турніру та сімейними знімками.

Також онука Ротару опублікувала нью-йоркські селфі, позуючи в обтислій сукні за $4300. Дівчина полюбляє публічно розповідати про своє життя.

До речі, Софія Ротару публічно привітала з днем народження онука Анатолія, який під час повномасштабної війни виїхав з України та наразі живе за кордоном.