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Стиль життя

Онука Софії Ротару засвітилась в образі за понад 1 млн гривень (фото)

Софія Ротару та Софія Євдокименко
Софія Ротару з онукою | Фото: Instagram

Онука української співачки Софії Ротару – Софія Євдокименко – розкішно з’явилась на Тижні моди в Парижі. Для виходу у світ вона обрала образ від бренду Schiaparelli.

Вбрання 25-річної Софії обійшлось їй у майже 30 тисяч євро (близько 1 500 мільйона гривень). Фотографіями ефектного образу Євдокименко поділилась в Instagram (iamsofiaeve).

Стильний образ онуки Ротару

Софія Євдокименко відвідала модний показ Schiaparelli в одязі цього бренду. Вона обрала чорний шкіряний костюм. Стильний жакет з ґудзиками коштує 11 500 євро (близько 581 300 гривень). Спідниця-олівець обійшлась дівчині у 5 900 євро (близько 298 200 гривень).

Як виглядає онучка Ротару
Образ Софії Євдокименко
Фото: Instagram
Як виглядає онучка Ротару
Образ Софії Євдокименко
Фото: Instagram
Як виглядає онучка Ротару
Образ Софії Євдокименко
Фото: Instagram
Як виглядає онучка Ротару
Образ Софії Євдокименко
Фото: Instagram
Як виглядає онучка Ротару
Образ Софії Євдокименко
Фото: Instagram
Як виглядає онучка Ротару
Як виглядає онучка Ротару
Як виглядає онучка Ротару
Як виглядає онучка Ротару
Як виглядає онучка Ротару

Крім цього, онука Ротару доповнила лук аксесуарами від Schiaparelli. Вона засвітила сережки за 1 400 євро (близько 70 700 гривень), а також чокер за 4 800 євро (близько 242 650 гривень).

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Також Софія Євдокименко обрала об’ємний перстень за 900 євро (близько 45 500 гривень) і доповнила аутфіт червоним клатчем за 2 790 євро (близько 141 тисячі гривень).

Онука Ротару завершила образ чорними туфлями з високими підборами. Їхня ціна – 2 500 євро (близько 126 380 гривень). Таким чином, загальна вартість луку вийшла 29 790 євро – близько 1 500 млн гривень.

Скільки коштує образ онучки Ротару
Ціна образу Софії Євдокименко
Фото: Скріншот
Скільки коштує образ онучки Ротару
Ціна образу Софії Євдокименко
Фото: Скріншот
Скільки коштує образ онучки Ротару
Ціна образу Софії Євдокименко
Фото: Скріншот
Скільки коштує образ онучки Ротару
Ціна образу Софії Євдокименко
Фото: Скріншот
Скільки коштує образ онучки Ротару
Скільки коштує образ онучки Ротару
Скільки коштує образ онучки Ротару
Скільки коштує образ онучки Ротару

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До речі, Софія Ротару публічно привітала з днем народження онука Анатолія, який під час повномасштабної війни виїхав з України та наразі живе за кордоном.