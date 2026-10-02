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Меган Фокс попала в скандал из-за рекламы препарата для мужской силы (фото)

Актриса Меган Фокс
Меган Фокс | Фото: Instagram

40-летнюю американскую актрису Меган Фокс раскритиковали в сети. Скандал разразился на фоне рекламного ролика, в котором снялась знаменитость. Она рекламировала препарат для мужской потенции и увеличения ягодиц.

На своей странице в Instagram (meganfox) актриса опубликовала видео, в котором появилась в эффектном красном наряде. Однако поклонники Меган отреагировали на это неоднозначно.

Меган Фокс подверглась критике за рекламу

Знаменитость снялась в видео в красном облегающем комбинезоне, который подчеркнул фигуру актрисы. В ролике Фокс демонстрирует таблетки для повышения мужской силы, а также средства для увеличения ягодиц.

Меган Фокс в рекламе
Меган Фокс в рекламе
Фото: Instagram
Меган Фокс в рекламе
Меган Фокс в рекламе
Фото: Instagram
Меган Фокс в рекламе
Меган Фокс в рекламе
Фото: Instagram
Меган Фокс в рекламе
Меган Фокс в рекламе
Меган Фокс в рекламе

В комментариях под постом поклонники удивились такому появлению актрисы. Многие не понимают, как кинозвезда согласилась на эту рекламу, а также раскритиковали её внешность.

  • "Наверное, у неё проблемы с работой! Сначала реклама дезодоранта, а теперь — вот это";
  • "Что это?";
  • "Кто одобрил эту рекламу? Прекрасно понимая, что главным побочным эффектом будет Меган Фокс?";
  • "Нет, Меган! Просто нет";
  • "Что случилось с Меган Фокс?";
  • "Что случилось с её лицом?".
Видео дня
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Фото: Instagram
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Фото: Instagram
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Фото: Instagram
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Фото: Instagram
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс
Реакция сети на появление Меган Фокс

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, позже американский рэпер признался, что их с Меган Фокс новорождённая дочь заболела.