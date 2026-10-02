Меган Фокс попала в скандал из-за рекламы препарата для мужской силы (фото)
40-летнюю американскую актрису Меган Фокс раскритиковали в сети. Скандал разразился на фоне рекламного ролика, в котором снялась знаменитость. Она рекламировала препарат для мужской потенции и увеличения ягодиц.
На своей странице в Instagram (meganfox) актриса опубликовала видео, в котором появилась в эффектном красном наряде. Однако поклонники Меган отреагировали на это неоднозначно.
Меган Фокс подверглась критике за рекламу
Знаменитость снялась в видео в красном облегающем комбинезоне, который подчеркнул фигуру актрисы. В ролике Фокс демонстрирует таблетки для повышения мужской силы, а также средства для увеличения ягодиц.
В комментариях под постом поклонники удивились такому появлению актрисы. Многие не понимают, как кинозвезда согласилась на эту рекламу, а также раскритиковали её внешность.
- "Наверное, у неё проблемы с работой! Сначала реклама дезодоранта, а теперь — вот это";
- "Что это?";
- "Кто одобрил эту рекламу? Прекрасно понимая, что главным побочным эффектом будет Меган Фокс?";
- "Нет, Меган! Просто нет";
- "Что случилось с Меган Фокс?";
- "Что случилось с её лицом?".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Голливудская актриса и звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини оказалась в центре скандала. Она снялась в провокационной рекламе ставок на спорт. Знаменитость позировала обнажённой, прикрываясь мячами.
- Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Отец её новорождённой дочери, рэпер Machine Gun Kelly, опубликовал в Instagram чёрно-белое видео, на котором держит девочку за руку.
Кроме того, позже американский рэпер признался, что их с Меган Фокс новорождённая дочь заболела.