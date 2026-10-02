Меган Фокс попала в скандал из-за рекламы препарата для мужской силы (фото)

40-летнюю американскую актрису Меган Фокс раскритиковали в сети. Скандал разразился на фоне рекламного ролика, в котором снялась знаменитость. Она рекламировала препарат для мужской потенции и увеличения ягодиц.

На своей странице в Instagram (meganfox) актриса опубликовала видео, в котором появилась в эффектном красном наряде. Однако поклонники Меган отреагировали на это неоднозначно.

Меган Фокс подверглась критике за рекламу

Знаменитость снялась в видео в красном облегающем комбинезоне, который подчеркнул фигуру актрисы. В ролике Фокс демонстрирует таблетки для повышения мужской силы, а также средства для увеличения ягодиц.

Меган Фокс в рекламе Фото: Instagram Меган Фокс в рекламе Фото: Instagram Меган Фокс в рекламе Фото: Instagram

В комментариях под постом поклонники удивились такому появлению актрисы. Многие не понимают, как кинозвезда согласилась на эту рекламу, а также раскритиковали её внешность.

"Наверное, у неё проблемы с работой! Сначала реклама дезодоранта, а теперь — вот это";

"Что это?";

"Кто одобрил эту рекламу? Прекрасно понимая, что главным побочным эффектом будет Меган Фокс?";

"Нет, Меган! Просто нет";

"Что случилось с Меган Фокс?";

"Что случилось с её лицом?".

Видео дня

Реакция сети на появление Меган Фокс Фото: Instagram Реакция сети на появление Меган Фокс Фото: Instagram Реакция сети на появление Меган Фокс Фото: Instagram Реакция сети на появление Меган Фокс Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Голливудская актриса и звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини оказалась в центре скандала. Она снялась в провокационной рекламе ставок на спорт. Знаменитость позировала обнажённой, прикрываясь мячами.

Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Отец её новорождённой дочери, рэпер Machine Gun Kelly, опубликовал в Instagram чёрно-белое видео, на котором держит девочку за руку.

Кроме того, позже американский рэпер признался, что их с Меган Фокс новорождённая дочь заболела.