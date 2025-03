Меган Фокс родила долгожданную дочь (видео)

Актриса пока что хранит молчание по поводу пополнения в семье, не называя имени девочки. В то же время отец ребенка уже посвятил ей мелодию.

38-летняя актриса и модель Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Об этом сообщил отец ее новорожденной дочери, рэпер Machine Gun Kelly, опубликовав в Instagram черно-белое видео, где держит руку девочки.

"Она наконец-то здесь!! наше маленькое небесное семя", — подписал пост артист.

Он добавил, что "сочинил партитуру" рождения своей маленькой девочки с Трэвисом Бейкером, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child и Shaan Singh.

Хотя артист не раскрыл имени ребенка, Колсон Бейкер (настоящее имя певца) подробно рассказал, что она "родилась в 432 HZ", и что ее появление на свет было "эпическим путешествием". Вибрации, создаваемые музыкой с частотой 432 Гц, как полагают, оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают физический дискомфорт и расслабляют мышечное напряжение.

Фото: Скриншот

Меган Фокс уже воспитывает троих сыновей – 12-летнего Ноа, 11-летнего Бодхи и восьмилетнего Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина, с которым была в браке с 2010 по 2021 год.

С отцом своей дочери звезда разорвала помолвку в марте прошлого года, а в конце прошлого года они и вовсе расстались после череды слухов и скандалов. Знаменитость прекратила общение с бывшим женихом, что немало его расстроило.

Для Колсона этот ребенок стал вторым, у него уже есть дочь Кейси от отношений с Эммой Кэннон. Первенец певца родилась в 2009 году.

Меган Фокс пока что хранит молчание по поводу пополнения в семье. На ее странице в соцсети есть только фото, которым модель сообщила о своей беременности.

Снимок, которым Меган Фокс раскрыла свою беременность Фото: Instagram meganfox

Несмотря на то, что во время беременности она не озвучивала пол малыша, актриса снялась в клипе бывшего жениха, где сыграла маму девочки.

В свое время она признавалась, что перенесла выкидыш, потеряв долгожданную дочь.

