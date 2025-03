Меган Фокс народила довгоочікувану доньку (відео)

Актриса поки що зберігає мовчання з приводу поповнення в родині, не називаючи імені дівчинки. Водночас батько дитини вже присвятив їй мелодію.

Related video

38-річна акторка і модель Меган Фокс учетверте стала мамою. Про це повідомив батько її новонародженої доньки, репер Machine Gun Kelly, опублікувавши в Instagram чорно-біле відео, де тримає руку дівчинки.

"Вона нарешті тут!!! наше маленьке небесне насіння", — підписав пост артист.

Він додав, що "склав партитуру" народження своєї маленької дівчинки з Тревісом Бейкером, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child і Shaan Singh.

Хоча артист не розкрив імені дитини, Колсон Бейкер (справжнє ім'я співака) докладно розповів, що вона "народилася в 432 HZ", і що її поява на світ була "епічною подорожжю". Вібрації, створювані музикою з частотою 432 Гц, як вважають, мають заспокійливу дію на нервову систему, зменшують фізичний дискомфорт і розслаблюють м'язову напругу.

Фото: Скриншот

Меган Фокс уже виховує трьох синів — 12-річного Ноа, 11-річного Бодхі та восьмирічного Джорні — від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна, з яким була одруженою з 2010 до 2021 року.

З батьком своєї дочки зірка розірвала заручини в березні минулого року, а наприкінці минулого року вони і зовсім розлучилися після низки чуток і скандалів. Знаменитість припинила спілкування з колишнім нареченим, що чимало його засмутило.

Для Колсона ця дитина стала другою, у нього вже є дочка Кейсі від стосунків з Еммою Кеннон. Первісток співака народився 2009 року.

Меган Фокс поки що зберігає мовчання з приводу поповнення в родині. На її сторінці в соцмережі є тільки фото, яким модель повідомила про свою вагітність.

Знімок, яким Меган Фокс розкрила свою вагітність Фото: Instagram meganfox

Незважаючи на те, що під час вагітності вона не озвучувала стать малюка, акторка знялася в кліпі колишнього нареченого, де зіграла маму дівчинки.

Свого часу вона зізнавалася, що перенесла викидень, втративши довгоочікувану доньку.

Раніше Фокус писав, що екс-наречений Меган Фокс провів час з Карою Делевінь.