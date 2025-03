Звезда "Игры престолов" намерена навсегда покинуть США

29-летняя британская актриса Софи Тернер планирует вернуться в родную Великобританию навсегда со своими дочерьми после ее запутанной битвы за опеку с бывшим мужем, 35-летним музыкнтом Джо Джонасом.

Об этом сообщает The Sun.

Звезда "Игры престолов" рассталась с артистом в 2023 году после четырех лет брака, в которо родились две девочки: Вилла (4 года) и Дельфина (2 года). Знаменитости начали борьбу в суде, чтобы решить, где должны жить их дочери. Хотя изначально они выразили планы разделить опеку в своем единственном совместном заявлении о разводе, ситуация осложнилась, когда Софи обвинила Джо в том, что он удерживает их в Америке и забрал себе их паспорта.

К январю 2024 года ситуацию удалось урегулировать в частном порядке в рамках бракоразводного процесса, который также включал продажу их супружеского дома в Майами, штат Флорида.

Сейчас Софи занята поиском подходящей школы в Лондоне для дочерей. Согласно решению суда, большую часть времени они будут жить с матерью.

После разрыва с Джо Джонасом Софи Тернер начала встречаться с 30-летним британским аристократом Перегрином Пирсоном, сыном и наследником виконта Коудрея. Роман пары начался в октябре 2023-го, а в феврале 2024 года они дебютировали как пара на праздновании Года Дракона Стэнли Чжу в Dixie Queen в Лондоне. Позже сама актриса официально подтвердила их роман.

После "Игры престолов" Софи снялась в сериале ITV "Джоан" и в драме "Лестница" вместе с Колином Фертом. Также ходят слухи, что ее рассматривают на роль Лары Крофт в новой экранизации.

Софи Тернер на съемках сериала "Джоан"

Что касается Джонаса, то у него не было каких-то громких романов. Он больше времени уделял творчеству и гастролировал по миру вместе со своими братьями Кевином и Ником. В этом году они отметили 20-ю годовщину дебютного альбома группы "Jonas Brothers", устроив концерт в родном Нью-Джерси. Сейчас они готовятся к мировому туру в конце годе, выпустив новый альбом.

Кроме того, Джо также выпускает свой второй сольный альбом под названием Music for People Who Believe In Love в конце мая.

Некоторые треки написаны под влиянием его разрыва с Софи.

"Я не пытаюсь выставлять вещи напоказ. У меня прекрасная жизнь, за которую я благодарен. У меня двое прекрасных детей. Я счастливый человек, и музыка должна напоминать об этом — но также и о пути, который привел к этому", – признался он.

Ранее Фокус писал, что Софи Тернер впервые раскрыла детали развода с Джо Джонасом.