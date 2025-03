Зірка "Гри престолів" має намір назавжди покинути США

29-річна британська акторка Софі Тернер планує повернутися до рідної Великої Британії назавжди зі своїми доньками після її заплутаної битви за опіку з колишнім чоловіком, 35-річним музикнтом Джо Джонасом.

Про це повідомляє The Sun.

Зірка "Гри престолів" розлучилася з артистом 2023 року після чотирьох років шлюбу, у якому народилися дві дівчинки: Вілла (4 роки) і Дельфіна (2 роки). Знаменитості почали боротьбу в суді, щоб вирішити, де мають жити їхні доньки. Хоча спочатку вони висловили плани розділити опіку у своїй єдиній спільній заяві про розлучення, ситуація ускладнилася, коли Софі звинуватила Джо в тому, що він утримує їх в Америці і забрав собі їхні паспорти.

До січня 2024 року ситуацію вдалося врегулювати в приватному порядку в межах шлюборозлучного процесу, який також включав продаж їхнього подружнього будинку в Маямі, штат Флорида.

Зараз Софі зайнята пошуком відповідної школи в Лондоні для дочок. Згідно з рішенням суду, більшу частину часу вони житимуть із матір'ю.

Після розриву з Джо Джонасом Софі Тернер почала зустрічатися з 30-річним британським аристократом Перегріном Пірсоном, сином і спадкоємцем віконта Коудрея. Роман пари почався в жовтні 2023-го, а в лютому 2024 року вони дебютували як пара на святкуванні Року Дракона Стенлі Чжу в Dixie Queen у Лондоні. Пізніше сама актриса офіційно підтвердила їхній роман.

Після "Гри престолів" Софі знялася в серіалі ITV "Джоан" і в драмі "Сходи" разом із Коліном Фертом. Також ходять чутки, що її розглядають на роль Лари Крофт у новій екранізації.

Софі Тернер на зйомках серіалу "Джоан"

Що стосується Джонаса, то в нього не було якихось гучних романів. Він більше часу приділяв творчості та гастролював світом разом зі своїми братами Кевіном і Ніком. Цього року вони відзначили 20-ту річницю дебютного альбому гурту "Jonas Brothers", влаштувавши концерт у рідному Нью-Джерсі. Зараз вони готуються до світового туру наприкінці року, випустивши новий альбом.

Крім того, Джо також випускає свій другий сольний альбом під назвою Music for People Who Believe In Love наприкінці травня.

Деякі треки написані під впливом його розриву з Софі.

"Я не намагаюся виставляти речі напоказ. У мене прекрасне життя, за яке я вдячний. У мене двоє прекрасних дітей. Я щаслива людина, і музика має нагадувати про це — але також і про шлях, який привів до цього", — зізнався він.

