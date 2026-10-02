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Меган Фокс втрапила у скандал через рекламу препарату для чоловічої сили (фото)

Акторка Меган Фокс
Меган Фокс | Фото: Instagram

40-річну американську акторку Меган Фокс розкритикували у мережі. Скандал стався на тлі реклами, в якій знялась знаменитість. Вона рекламувала препарат для чоловічої сили та збільшення сідниць.

На своїй сторінці в Instagram (meganfox) акторка оприлюднила ролик, в якому з’явилась в ефектному червоному образі. Однак шанувальники Меган відреагували неоднозначно.

Меган Фокс захейтили за рекламу

Знаменитість знялась у відео в червоному обтислому комбінезоні, який підкреслив фігуру акторки. У ролику Фокс показує таблетки для чоловічої сили, а також збільшення ягодиць.

Меган Фокс
Меган Фокс у рекламі
Фото: Instagram
Меган Фокс
Меган Фокс у рекламі
Фото: Instagram
Меган Фокс
Меган Фокс у рекламі
Фото: Instagram
Меган Фокс
Меган Фокс
Меган Фокс

У коментарях під дописом фанати здивувалися такій появі акторки. Багато хто не розуміє, як кінозірка погодилась на цю рекламу, а також розкритикували її зовнішність.

  • "Мабуть, у неї все погано з роботою! Спершу реклама дезодоранту, а тепер — оце";
  • "Що це?";
  • "Хто затвердив цю рекламу? Чудово розуміючи, що головним побічним ефектом буде Меган Фокс?";
  • "Ні, Меган! Просто ні";
  • "Що сталося із Меган Фокс?";
  • "Що сталося з її обличчям?".
Видео дня
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Реакція мережі на появу Меган Фокс
Фото: Instagram
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Реакція мережі на появу Меган Фокс
Фото: Instagram
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Реакція мережі на появу Меган Фокс
Фото: Instagram
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Реакція мережі на появу Меган Фокс
Фото: Instagram
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі
Меган Фокс знялась у цікавій рекламі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, згодом американський репер зізнався, що їхня з Меган Фокс новонароджена донька захворіла.