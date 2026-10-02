Меган Фокс втрапила у скандал через рекламу препарату для чоловічої сили (фото)

40-річну американську акторку Меган Фокс розкритикували у мережі. Скандал стався на тлі реклами, в якій знялась знаменитість. Вона рекламувала препарат для чоловічої сили та збільшення сідниць.

На своїй сторінці в Instagram (meganfox) акторка оприлюднила ролик, в якому з’явилась в ефектному червоному образі. Однак шанувальники Меган відреагували неоднозначно.

Меган Фокс захейтили за рекламу

Знаменитість знялась у відео в червоному обтислому комбінезоні, який підкреслив фігуру акторки. У ролику Фокс показує таблетки для чоловічої сили, а також збільшення ягодиць.

Меган Фокс у рекламі Фото: Instagram Меган Фокс у рекламі Фото: Instagram Меган Фокс у рекламі Фото: Instagram

У коментарях під дописом фанати здивувалися такій появі акторки. Багато хто не розуміє, як кінозірка погодилась на цю рекламу, а також розкритикували її зовнішність.

"Мабуть, у неї все погано з роботою! Спершу реклама дезодоранту, а тепер — оце";

"Що це?";

"Хто затвердив цю рекламу? Чудово розуміючи, що головним побічним ефектом буде Меган Фокс?";

"Ні, Меган! Просто ні";

"Що сталося із Меган Фокс?";

"Що сталося з її обличчям?".

Видео дня

Реакція мережі на появу Меган Фокс Фото: Instagram Реакція мережі на появу Меган Фокс Фото: Instagram Реакція мережі на появу Меган Фокс Фото: Instagram Реакція мережі на появу Меган Фокс Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Голлівудська актриса та зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні потрапила у скандал. Вона знялась у провокаційній рекламі ставок на спорт. Знаменитість позувала без одягу, прикриваючись м’ячами.

Меган Фокс учетверте стала мамою. Батько її новонародженої доньки, репер Machine Gun Kelly, опублікувавши в Instagram чорно-біле відео, де тримає руку дівчинки.

Крім того, згодом американський репер зізнався, що їхня з Меган Фокс новонароджена донька захворіла.