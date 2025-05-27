Новонароджена донька Меган Фокс захворіла: що сталося (фото)

Американський репер Machine Gun Kelly зізнався, що їхня з Меган Фокс новонароджена донька захворіла.

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Про це музикант розповів Entertainment Tonight.

Напередодні Колсон Бейкер (справжні імʼя та прізвище репера) відвідав церемонію вручення премії American Music Awards 2025 у Лас-Вегасі.

Прогулюючись червоною доріжкою, колишній коханий Меган Фокс дав рідкісний коментар щодо їхньої двомісячної доньки.

На запитання журналістів, як він почувається на заході тепер, коли вдома є новонароджена дитина, репер відповів, що має "тривогу розлуки". Потім молодий батько зізнався, що дитина, ім'я якої не розголошується, захворіла.

"У неї невелика температура, тому я пройдуся доріжкою, скажу всім своїм шанувальникам, що я їм вдячний, і повернуся і дозволю своїм феромонам спробувати її вилікувати", – сказав він.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Це сталося після того, як кілька днів тому Меган Фокс поділилася зі своїми підписниками в Instagram, що її остання вагітність була незапланованою.

"38 років. Шість тижнів вагітності (незаплановане, але приємний сюрприз)", — підписала вона архівне відео.

Окрім новонародженої дитини, MGK також є батьком 15-річної доньки Кейсі. Тим часом Меган Фокс народила трьох синів актору Браяну Остіну Гріну.

Меган Фокс народила доньку

З Колсоном Бейкером після заручин та кількох розривів вони остаточно розійшлися якраз під час вагітності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) провів час на "Супербоулі-2025" разом зі своєю зірковою групою друзів, зокрема Карою Делевінь.

Меган "глибоко ображена" на те, як закінчилися їхні з Machine Gun Kelly стосунки, але зосереджується на зціленні.

Крім того, колишній чоловік Меган Фокс Браян Остін Грін відреагував на заяви Колсона Бейкера.