Новорожденная дочь Меган Фокс заболела: что произошло (фото)

Американский рэпер Machine Gun Kelly признался, что их с Меган Фокс новорожденная дочь заболела.

Related video

Об этом музыкант рассказал Entertainment Tonight.

Накануне Колсон Бейкер (настоящие имя и фамилия рэпера) посетил церемонию вручения премии American Music Awards 2025 в Лас-Вегасе.

Прогуливаясь по красной дорожке, бывший возлюбленный Меган Фокс дал редкий комментарий относительно их двухмесячной дочери.

На вопрос журналистов, как он чувствует себя на мероприятии теперь, когда дома есть новорожденный ребенок, рэпер ответил, что испытывает "тревогу разлуки". Затем молодой отец признался, что ребенок, имя которого не разглашается, заболел.

"У нее небольшая температура, поэтому я пройдусь по дорожке, скажу всем своим поклонникам, что я им благодарен, и вернусь и позволю своим феромонам попытаться ее вылечить", — сказал он.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Это произошло после того, как несколько дней назад Меган Фокс поделилась со своими подписчиками в Instagram, что ее последняя беременность была незапланированной.

"38 лет. Шесть недель беременности (незапланированный, но приятный сюрприз)", — подписала она архивное видео.

Кроме новорожденного ребенка, MGK также является отцом 15-летней дочери Кейси. Между тем Меган Фокс родила трех сыновей актеру Брайану Остину Грину.

Меган Фокс родила дочь

С Колсоном Бейкером после помолвки и нескольких разрывов они окончательно разошлись как раз во время беременности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) провел время на "Супербоуле-2025" вместе со своей звездной группой друзей, в том числе Карой Делевинь.

Меган "глубоко обижена" на то, как закончились их с Machine Gun Kelly отношения, но сосредотачивается на исцелении.

Кроме того, бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин отреагировал на заявления Колсона Бейкера.