Пробыл в СИЗО почти год: режиссер Андрей Билоус вышел под залог

Бывший директор Молодого театра Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальном насилии, вышел из-под стражи. Ему уменьшили размер залога.

Театральный педагог университета им. Карпенко-Карого, бывший художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус вышел из следственного изолятора. Об этом сообщили защитники из адвокатского объединения "Клочков & партнеры".

Группа поддержки встречает Андрея Белоуса Фото: Фото из открытых источников

Адвокаты подчеркнули, что освобождению Белоуса из учреждения, где он находился под стражей, предшествовал год чрезвычайно сложной работы, в ходе которой защитники боролись за возможность внести залог и, впоследствии, за снижение его размера.

Андрей Белоус после освобождения из СИЗО Фото: из открытых источников

Отметим, что в августе суд установил сумму залога в качестве альтернативы содержанию под стражей в размере 1500 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 4 992 000 грн.

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Как сообщало "Суспильне", адвокат Владимир Клочков подчеркнул, что семья Билоуса не имеет возможности внести всю сумму залога, а имущество семьи, которое можно было бы продать для внесения залога, было арестовано в рамках дела. Защита обжаловала размер залога, подав апелляционную жалобу.

В конце сентября супруга Андрея Билоуса Ирина сообщила, что суд, приняв во внимание "выписки о зарплате и имуществе", уменьшил размер залога до 1 миллиона 300 тысяч гривен. Необходимая сумма была собрана за два дня.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Преподавателя КНУТКТ обвинили в домогательствах к студенткам.

Андрей Билоус покинул занимаемую должность в мае 2025 года

Кроме того, Маша Ефросинина опубликовала скриншоты переписки Билоуса с актрисами, которые обвиняют его в домогательствах.